रॉबिन उथप्पा पहुंचे ED ऑफिस, ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में एजेंसी करेगी पूछताछ

रॉबिन उथप्पा को ‘1एक्सबेट’ नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. वह अब तक दिल्ली में इस मामले में तलब किए जाने वाले तीसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं.

  • ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से ईडी की पूछताछ
  • एजेंसी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को भी किया है तलब
  • पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, शिखर धवन और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती से भी हो चुकी पूछताछ
नई दिल्ली:

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर रॉबिन उथप्पा ईडी ऑफिस पहुंचे हैं, जहां उनसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में पूछताछ की जाएगी. एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या भारी मात्रा में कर चोरी की है. इस मामले में एजेंसी पहले भी पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है. ईडी ने इस मामले में 31 वर्षीय अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और बांग्ला अभिनेता अंकुश हाजरा को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था. उर्वशी रौतेला ‘वनएक्सबेट' की भारतीय एंबेसडर हैं.

युवराज सिंह और सोन सूद से भी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और अभिनेता सोनू सूद को पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है. उथप्पा (39), युवराज सिंह (43) और सूद (52) को ‘1एक्सबेट' नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दिल्ली में एजेंसी के मुख्यालय में जांच इकाई के सामने पेश होने और उनके बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. इसी मामले में पूछताछ के लिए उथप्पा बयान दर्ज कराने ईडी दफ्तर पहुंचे हैं.

रैना और धवन से भी हो चुकी हैं लंबी पूछताछ

इसी मामले में युवराज सिंह को 23 और सोन सूद को 24 सितंबर को बुलाया गया है. ईडी पिछले कुछ हफ्तों में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से पूछताछ कर चुकी है. इस मामले में सोमवार को पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद और अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती का भी बयान दर्ज किया जा चुका है. चक्रवर्ती (36) का बयान ‘वनएक्सबेट' नामक एक ‘‘अवैध'' सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मामले में PMLA के तहत दर्ज किया गया. बताया जाता है कि पूर्व सांसद और अभिनेत्री कुछ विज्ञापनों और वित्तीय लेन-देन के ज़रिए इस ऐप से जुड़ी हुई हैं. ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके संबंधों के बारे में जानना चाहती है.

‘वनएक्सबेट' ऐप क्या है, जिसकी इतनी चर्चा

कंपनी के अनुसार, ‘वनएक्सबेट' एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी ऐप है जिसे सट्टेबाजी कारोबार में 18 वर्षों का अनुभव है. ब्रांड के ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर दांव लगा सकते हैं. कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध हैं. एजेंसी द्वारा आने वाले दिनों में और भी खिलाड़ियों और मशहूर हस्तियों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है. केंद्र सरकार ने हाल में एक कानून लाकर वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है.

