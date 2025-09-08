विज्ञापन
कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को राजी नहीं RJD, दिल्ली में आलाकमान संग बिहार के नेताओं की कल बड़ी बैठक




  • बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस-राजद का महागठबंधन आमने-सामने हैं.
  • महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान वाली स्थिति बन सकती है.
  • राजद बिहार में कांग्रेस को अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है, जिससे गठबंधन में मतभेद की स्थिति हो सकती है.
बिहार विधानसभा चुनाव के संग्राम का सीन साफ हो गया है. एक ओर जेडीयू संग बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए है, दूसरी ओर कांग्रेस के साथ राजद की अगुवाई वाला महागठबंधन, जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी अपना हौंसला बुलंद किए हुए है. एक-दूसरे से लड़ाई तो अभी दूर है, लेकिन फिलहाल गठबंधन के अंदर ही संघर्ष जैसी स्थिति बन रही है. ये संघर्ष है, सीट शेयरिंग को लेकर. 

महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच बड़े भाई-छोटे भाई की लड़ाई दिखती रही है. खबर है कि राजद, बिहार में कांग्रेस को ज्‍यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है. 

कांग्रेस आलाकमान ने बुलाई बैठक 

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने बैठक बुलाई है. मंगलवार की शाम दिल्ली में राहुल गांधी और खरगे बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस को ज्‍यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर राहुल गांधी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे.

