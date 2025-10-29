बिहार चुनाव में कौन हैं सबसे अमीर उम्मीदवार, 170 करोड़ की दौलत, BJP से लड़ रहे चुनाव

ADR Report: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कई धनकुबेर भी भाग्य आजमा रहे हैं. इसमें सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो उनकी संपत्ति 170 करोड़ रुपये के करीब है. उनका नाम कुमार प्रणय है, जो बिहार की मुंगेर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों और निजी संपत्ति के विवरणों के आधार पर बिहार इलेक्शन वाच-ADR ने एक रिपोर्ट जारी कर ये जानकारी दी हैं.

बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण में चुनाव मैदान में उतरे 1303 में से 423 (32 फीसदी) उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं. 1303 में से 354 (27 फीसदी) पर गंभीर आपराधिक केस घोषित किए हैं. 33 उम्मीदवारों पर हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं. बिहार इलेक्शन वॉच/ADR की रिपोर्ट में 121 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले 1314 में से 1303 के शपथपत्रों का अध्ययन किया गया है. पहले चरण में 121 निर्वाचन क्षेत्रों में से 91 (75 फीसदी) संवेदनशील हैं.

करोड़पति उम्मीदवारों का बोलबाला

सभी बड़े राजनीतिक दलों ने बड़ी संख्या में करोड़पति उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं.बिहार इलेक्शन वॉच/ADR ने रिपोर्ट में कहा है कि 1303 में से 519 (40 फीसदी) करोड़पति उम्मीदवार हैं.पहले चरण में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पास औसतन 3.26 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

कुमार प्रणय (Kumar Pranay) की कुल संपत्ति

मुंगेर चुनाव क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय 170 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं.महाराजगंज चुनाव क्षेत्र में स्वतंत्र उम्मीदवार राज किशोर गुप्ता 137 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ दूसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं.मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह पर 100 करोड़ से कुछ ज्यादा की कुल संपत्ति के साथ तीसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं.



सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार

दरभंगा सीट पर SUCI(C) के उम्मीदवार मोजाहिद आलम सबसे गरीब उम्मीदवार हैं. उन्होंने सिर्फ एक हजार रुपये की संपत्ति घोषित की है. बाढ़ (Barh) सीट पर पीपल पार्टी ऑफ़ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के उम्मीदवार शत्रुघ्न वर्मा ने भी सिर्फ एक हजार रुपये की संपत्ति जाहिर की है. मुजफ्फरपुर की मीनापुर विधानसभा सीट पर SUCI(C) के उम्मीदवार शिव कुमार यादव ने सिर्फ 2 हज़ार रुपये की संपत्ति घोषित की है.

पहले चरण में सिर्फ 9 फीसदी महिला उम्मीदवार

बिहार इलेक्शन वॉच के मुताबिक पहले चरण में 1303 उम्मीदवारों में 121 महिला उम्मीदवार हैं, यानी सिर्फ 9.28 फीसदी. बड़े दलों की बात करें तो RJD ने सबसे ज्यादा 23 टिकट महिलाओं को दिए हैं. बीजेपी और जेडीयू ने 13-13 महिला प्रत्याशी दिए हैं. लोजपा चिराग पासवान और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है.

