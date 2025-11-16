विज्ञापन
लाल किला ब्लास्ट में एक और खुलासा, घटनास्‍थल से मिले 9mm कैलिबर के 3 कारतूस

सोमवार वॉयलेट लाइन पर स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के बाहर एक कार में तेज धमाका हुआ था. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे.

ब्लास्ट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बढ़ा दी है.
  • लाल किले के पास कार ब्लास्ट स्थल से पुलिस ने 9mm कैलिबर के तीन कारतूस बरामद किए हैं.
  • 9mm की पिस्टल आम लोगों के पास नहीं होती, यह आमतौर पर पुलिस या सुरक्षा बल उपयोग करते हैं.
  • मौके से कोई पिस्तौल या उसका पार्ट नहीं मिला है, केवल कारतूस ही बरामद हुए हैं.
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, लाल किले के पास कार ब्लास्ट वाली जगह से 9mm कैलिबर के तीन कारतूस मिले है.  इनमें से दो यानी जिंदा कारतूस है और एक खाली खोखा है. जानकारी के लिए बता दें कि 9mm की पिस्टल आम लोग नहीं रख सकते. ये कारतूस आमतौर पर फोर्सेज या पुलिसकर्मी ही इस्तेमाल करते है. सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ी बात ये है कि मौके से पुलिस को कोई पिस्तौल या उसका कोई पार्ट नहीं मिला है. यानी गोली के कारतूस तो मिले, पर उन्हें चलाने वाला हथियार अभी तक नहीं मिला है.

पुलिस के सूत्रों का ये भी कहना है कि उन्होंने मौके पर मौजूद अपने स्टाफ के कारतूस चेक करवाए तो उनके कोई कारतूस मिसिंग नहीं पाए गए.  पुलिस अब ये पता करने कि कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कारतूस यहां कैसे आए और क्या ये ब्लास्ट के बाद i20 कार से गिरे थे.

इलाके में कड़ी निगरानी की जा रही है

ब्लास्ट की घटना के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में कड़ी निगरानी बढ़ा दी है. सभी मुख्य मार्गों, बाजारों और मेट्रो कॉरिडोर को सीसीटीवी कैमरों के जरिए रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है. कंट्रोल रूम को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. 

गौरतलब है कि बीते सोमवार वॉयलेट लाइन पर स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के बाहर एक कार में तेज धमाका हुआ था. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे. यह धमाका इतना जोरदार था कि मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर लगे शीशे चकनाचूर हो गए. घटना के तुरंत बाद आसपास स्थित मेट्रो स्टेशनों पर भी एहतियातन कुछ समय के लिए एंट्री रोक दी गई थी.

