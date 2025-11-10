दिल्ली धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

लाल किले में हुए ब्‍लास्‍ट में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्‍पताल जाकर घायलों से मुलाकात की है. गृह मंत्री अमित शाह खुद मामले पर नजर रखे हैं. वहीं दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने सोमवार को कहा कि धमाका लाल किले के यातायात सिग्नल के पास धीमी गति से चल रहे एक वाहन में हुआ. गोलचा ने धमाका स्थल पर पत्रकारों से बातचीत में इस घटना में कई लोगों की मौत होने और घायल होने की पुष्टि की और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घटना के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जा रही है.

कैसे हुआ ब्‍लास्‍ट

गोलचा ने बताया कि धमाका शाम करीब 6.52 बजे लाल किले के पास धीमी गति से चल रहे एक वाहन में हुआ. वाहन में यात्री सवार थे. उन्होंने बताया कि घटना में अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए. इससे पहले, अधिकारियों ने बताया कि धमाका एक खड़ी कार के अंदर हुआ. पुलिस कमिश्‍नर के अनुसार दिल्ली पुलिस, फोरेंसिक टीम, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) समेत सभी एजेंसियां ​​स्थिति का जायजा ले रही हैं.

ब्‍लास्‍ट के समय थी भीड़

धमाका उस समय हुआ जब इलाके में काफी भीड़ थी. घायलों को पास स्थित लोकनायक अस्पताल ले जाया गया. दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार लाल किला ब्लास्ट एक सामान्य धमाका नहीं एक बड़ा बम ब्लास्ट है. धमाके का असर 200 मीटर तक देखा जा सकता है. वहां मौजूद लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए और शुरुआती जांच में ये एक बड़ी आतंकी घटना माना जा रहा है. जो ब्‍लास्‍ट हुआ वह इतना शक्तिशाली था कि कई मीटर दूर खड़े वाहनों के शीशे टूट गए और भीड़भाड़ वाले इलाके की आस-पास की इमारतों में भी इसकी आवाज सुनाई दी.

यह भी पढ़ें- 6 बजकर 52 मिनट और तेज धमाका.. दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट की पूरी टाइमलाइन