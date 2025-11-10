विज्ञापन
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली में ब्लास्ट के बाद बटोरने पड़े क्षत-विक्षत शवों के टुकड़े, मंजर देख हद दिल दहल गया

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्‍लास्‍ट में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्‍पताल जाकर घायलों से मुलाकात की है.

Delhi Red Fort Blast:दिल्ली में ब्लास्ट के बाद बटोरने पड़े क्षत-विक्षत शवों के टुकड़े, मंजर देख हद दिल दहल गया
  • दिल्ली के लाल किले के पास शाम करीब 7 बजे तेज धमाका हुआ, इस धमाके में 8 लोगों की मौत हुई
  • धमाके में कई लोगों के शरीर के टुकड़े उड़ गए और शवों को क्षत-विक्षत हालत में पॉलिथीन में समेटना पड़ा
  • घटना स्थल पर लगी आग में कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोग घायल हुए हैं
नई दिल्ली:

दिल्ली में लाल किले पर तेज धमाके के धुएं से ढकी सड़कें, जलती कारें और अफरा-तफरी के बीच चीखते लोग... सबसे भयावह था वो पल, जब क्षत-विक्षत शवों के टुकड़े बटोरने पड़े. घटनास्थल से जिस बुरी हालत में शव को बटोरना पड़ा उसे देख पता लग जाएगा कि धमाका कितना खतरनाक था. इसकी तीव्रता इतनी थी कि चपेट में आने वाले लोगों के शरीर के चिथड़े उड़ गए. जब यहां से शवों को ले जाने लगा तो कुछ क्षत-विक्षत शवों के टुकड़े पॉलिथीन में समेटने पड़े. मंजर ऐसा था कि किसी की रूह कांप जाए. कहीं किसी का हाथ पड़ा था तो कहीं शरीर का कोई और अंग. ये मंजर ऐसा था कि हिम्मती से हिम्मती आदमी का कलेजा मुंह में आ जाए. धमाके का असर ऐसा था कि लोगों के शवों तक को टुकड़ों में ले जाना पड़ा, किसी की पहचान ही नहीं हो पा रही है. धमाके वाली जगह पर खड़ी एम्बुलेंस और कानों को चीरते उनके सायरन से जब ध्यान गया तो पास में लोग पॉलिथीन लेकर जमीन पर से कुछ उठाते नजर आ रहे थे. गौर से पता करने पर चला कि ये लोगों के शरीर के चिथड़े है वो धमाके में अलग-अलग हिस्सों में बिखर गए.

ये भी पढ़ें : दहलकर मैं 3 दफा गिरा, मुझे लगा धरती फटने वाली है... दिल्ली ब्लास्ट के चश्मदीद की हिला देने वाली आंखोंदेखी

लाल किले पर कैसे हुआ धमाका

लाल किले के करीब शाम 7 बजे का वक्त था. अचानक से शांत दिख रही दिल्ली के इस इलाके में बहुत तेज धमाका होता है. आसपास का पूरा इलाका धुआं से भर जाता है. हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई. चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. लाल किला मेट्रो के गेट नंबर वन के पास ये धमाका हुआ है. दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि करीब 7 बजकर 10 मिनट के पास उनके पास कॉल आती है कि इलाके में एक धमाका हुआ है. इसके तुरंत बाद दमकल की 7 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेज गया. घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से पूरे घटना की जानकारी ली है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि करीब 6 बजकर 52 मिनट पर अचानक से बड़ा धमाका होता है. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल भी हुए हैं. पुलिस कमिश्नर ने लाल बत्ती पर एक धीरे-धीरे चलती हुई गाड़ी आई और फिर वहां धमाका होता है. जब धमाका हुआ तो आसपास 5-6 गाड़ियों में आग लग गई. इसके बाद घटनास्थल का मंजर काफी भयावाह था. बताया जा रहा है कि एक कार में ये धमाका हुआ था. बीच सड़क पर हर तरफ बर्बादी के निशां दिखाई दे रहे थे. कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थीं.

ये भी पढ़ें : मेरा भाई, मेरा भाई... लालकिले के पास विस्फोट के बाद दर्दनाक मंजर

गृह मंत्री ने की हालत की समीक्षा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के निकट हुए धमाके के बाद हालात का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की. शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और फॉरेंसिक विज्ञान के प्रमुखों को जांच में सहायता करने और साक्ष्य एकत्र करने के लिए विस्फोट स्थल पर विशेषज्ञ टीम भेजने का भी निर्देश दिया. सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री ने विस्फोट के बाद की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त, खुफिया ब्यूरो के निदेशक और केंद्रीय गृह सचिव से बात की. उन्होंने बताया कि तीनों शीर्ष अधिकारियों ने गृहमंत्री को घटना के बारे में जानकारी दी. एनएसजी के विशेषज्ञ और एनआईए के जांच अधिकारी विस्फोट स्थल पर पहुंच गए हैं। एनएसजी की टीम में विस्फोटक के विशेषज्ञ शामिल हैं, जबकि एनआईए की टीम में आतंकवादी मामलों के अनुभवी जांच अधिकारी शामिल हैं. फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है.

Delhi Blast, Delhi Red Fort Blast, Delhi Lal Quila Blast, Lal Quila Blast
