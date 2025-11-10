HR 26 से नंबर, सलमान के नाम से रजिस्टर्ड थी गाड़ी... दिल्ली धमाके पर बड़ी जानकारी आई सामने

सोमवार को दिल्ली के सबसे मशहूर पर्यटन क्षेत्र के एक बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके में, व्यस्त समय में, जब लालकिले के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट के पास लाल बत्ती पर एक कार रुकी. वह उस समय स्‍लो मोशन से चल रही थी. शाम के 6:52 बजे थे जैसे ही कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी उसमें ब्‍लास्‍ट हो गया. दिल्ली पुलिस सूत्रों से लालकिला कार धमाके से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है.

चलती गाड़ी में हुआ ब्‍लास्‍ट

बताया जा रहा है कि ब्‍लास्‍ट चलती गाड़ी में हुआ है. सूत्रों की मानें तो जिस कार में धमाका हुआ उसका नंबर HR26 से था, यह गाड़ी किसी सलमान के नाम से रजिस्टर्ड थी. पुलिस टीम दिल्ली-NCR में जगह-जगह सर्च ऑपरेशन चला रही है. हरियाणा पुलिस मामले पर लगातार दिल्‍ली पुलिस से संपर्क बनाए हुए है. गाड़ी किस के नाम रजिस्टर है उसकी पहचान नदीम खान के तौर पर रजिस्‍टर थी. बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल की एक टीम हरियाणा के लिए रवाना हुई है. इस ब्‍लास्‍ट में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है.

शरीर के अंग तक बिखरे

पॉलिथिन में समेटे गए बिखरे शव

ब्‍लास्‍ट इतना जोरदार था कि आस-पास के लोगों के परखच्‍चे तक उड़ गए, उनके शरीर के अंग बिखर गए. कई कारों में आग लग गई, खिड़कियों के शीशे उड़ गए, इमारतें हिल गईं. अब तक आठ लोगों की मौत की खबर है और कार विस्फोट का कारण अभी भी जांच के दायरे में है. तेज ब्‍लास्‍ट के तुरंत बाद, तीन मिनट बाद दमकल विभाग को बुलाया गया.

हर समय रहती है भीड़

दिल्ली फायर ब्रिगेड के अनुसार , 'कॉल का प्रकार: किसी प्रकार का विस्फोट और वाहन में आग लगने की सूचना, पता: लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1, गौरी शंकर मंदिर के पास, किसी प्रकार का विस्फोट और वाहन में आग लगने की सूचना.' सुभाष मार्ग पर स्थित यह स्थान एक केंद्रीय पर्यटन क्षेत्र में है. यहां आमतौर पर स्थानीय लोगों की भीड़ रहती है क्योंकि चांदनी चौक और बाकी प्रमुख स्थान पैदल दूरी पर हैं. यहां कई धार्मिक स्थल भी हैं.

