दिल्ली ब्लास्ट : LNJP अस्पताल के बाद, धमाके की जगह पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह  

  • दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें आठ लोगों की मौत और 24 घायल हुए.
  • विस्फोट शाम के समय यातायात सिग्नल पर हुआ, जहां भीड़भाड़ अधिक थी और कई वाहन जलकर खाक हो गए.
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया.
नई दिल्‍ली:

सोमवार को लाल किले के करीब हुए ब्‍लास्‍ट ने राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली को दहला दिया. धमाका आतंकी था या कुछ और फिलहाल इस पर कोई भी जानकारी नहीं आई है लेकिन इस ब्‍लास्‍ट ने आठ मासूमों की जान ले ली है. जबकि 20 से ज्‍यादा लोग घायल हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्‍पताल जाकर घायलों से मुलाकात की. साथ ही वह उस जगह भी गए जहां पर ब्‍लास्‍ट हुआ था. 

घायलों से मिले शाह 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाल किले के पास एक कार में सवार होकर उस जगह पहुंचे जहां विस्फोट हुआ था. इससे पहले शाह ने लोक नायक अस्पताल (एलएनजेपी) का दौरा किया, जहां घायलों को एम्बुलेंस में ले जाया गया था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल पहुंचे. 

ब्‍लास्‍ट साइट का दौरा करने के बाद अमित शाह ने ट्वीट किया और इस बारे में जानकारी दी. उन्‍होंने लिखा, 'दिल्ली विस्फोट में हुई जनहानि से मैं बेहद दुखी हूं. अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. मैंने धमाके वाली जगह दौरा किया है. अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की है. मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. शीर्ष एजेंसियां इस घटना की पूरी गंभीरता से जांच कर रही हैं और गहराई तक जाकर इसके कारणों का पता लगाएंगी. 

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को एक यातायात सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में जोरदार विस्फोट होने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए. शाम के वक्त इलाके में भारी भीड़ थी और विस्फोट के कारण 24 लोग घायल हो गए. घायलों को पास के एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया.

IB चीफ से की बात 

घटना के कुछ घंटों बाद शाह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ अस्पताल में घायलों से मिले. उन्होंने अस्पताल के कई वार्डों का दौरा किया और घायलों से बातचीत की. विस्फोट के तुरंत बाद गृह मंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और फोरेंसिक विज्ञान के प्रमुखों को भी विस्फोट स्थल पर विशेषज्ञ दल भेजने का निर्देश दिया ताकि जांच में सहायता मिल सके और साक्ष्य एकत्र किए जा सकें. 

कई गाड़‍ियों के शीशे टूटे 

अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए.  उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया. दिल्ली के पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने कहा कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें कुछ लोग सवार थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 'विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या पंचर नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है. हम सभी कोण से जांच कर रहे हैं.' 

