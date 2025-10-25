विज्ञापन
बिहार कांग्रेस की बगावत थामने पटना पहुंचे वरिष्ठ नेता, प्रभारी से है सबसे ज्यादा गुस्सा

कांग्रेस पार्टी को इसका डर है कि कहीं पार्टी के नेताओं की नाराजगी से कांग्रेस पार्टी को चुनाव में नुकसान ना हो जाए. इसको लेकर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को पटना भेजा कि नाराज नेताओं को मनाया जा सके.

बिहार कांग्रेस की बगावत थामने पटना पहुंचे वरिष्ठ नेता, प्रभारी से है सबसे ज्यादा गुस्सा
  • कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पटना पहुंचे हैं ताकि पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद उठी नाराजगी को शांत किया जा सके.
  • कांग्रेस को इस बात का डर है कि पार्टी के अंदर की नाराजगी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है.
  • आकाश कुमार सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर लगाए हैं.
बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के अंदर उठे नाराज़गी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पटना पहुंचे. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक गहलोत के साथ ही अजय माकन और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरु भी आए हैं. पहले चरण के मतदान से पहले यह नेता पार्टी के अंदर उठे विद्रोह को शांत करने के लिए पटना पहुंचे हैं.

क्या है डर

कांग्रेस पार्टी को इसका डर है कि कहीं पार्टी के नेताओं की नाराजगी से कांग्रेस पार्टी को चुनाव में नुकसान ना हो जाए. इसको लेकर कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को पटना भेजा कि नाराज नेताओं को मनाया जा सके. कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि पार्टी में उठी नाराजगी को चुनाव से पहले ठीक किया जाए. पार्टी में बगावत के सवाल को लेकर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन बाक़ी नेता सवालों से बचते नज़र आए.

भ्रष्टाचार के आरोप

कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के निशाने पर प्रभारी कृष्णा अल्लावरु हैं. बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे आकाश कुमार सिंह ने सार्वजनिक रूप से कृष्णा अल्लावरु पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. 

किसने लगाए आरोप

आकाश कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, “यह देखकर अच्छा लगा कि कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से हटा दिया गया. यह भ्रष्ट व्यक्ति कांग्रेस के कार्यक्रमों और सर्वेक्षणों से पैसे कमाता है. हाईकमान को कभी भी उसे किसी राज्य का प्रभारी नहीं बनाना चाहिए. बिहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल से उन्हें बिहार के प्रभारी पद से हटा दिया है, चुनाव के फौरन बाद हाईकमान को उन्हें पद से हटा देना चाहिए. उन्होंने गुजरात को बर्बाद किया, फिर पंजाब को, और अब बिहार को. हालांकि, बिहार कांग्रेस की प्रतिष्ठा जल्द ही बहाल हो जाएगी.”
 

