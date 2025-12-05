विज्ञापन
Repo Rate: घर-कार का लोन होगा सस्ता, RBI ने ब्याज दर घटाकर दिया आम आदमी को तोहफा

RBI Repo Rate Cut: रेपो रेट कटौती के फैसले का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलने वाला है क्योंकि ब्याज दर कम होने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सब सस्ते हो जाएंगे. 

RBI monetary policy meeting announcement: RBI का यह फैसला आम परिवारों के बजट में आराम लाएगा और लोन लेने वालों की जेब पर बोझ कम करेगा.
नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक ने आज, 5 दिसंबर को मौद्रिक नीति का बड़ा फैसला सुनाते हुए रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर दी है. नई रेपो दर अब 5.25 प्रतिशत हो गई है. बता दें कि यही वो दर है जिस पर बैंक RBI से कर्ज लेते हैं. इसी के आधार पर लोन और EMI पर ब्याज तय होता है. इस फैसले का सबसे बड़ा सीधा फायदा आम लोगों को मिलने वाला है क्योंकि ब्याज दर कम होने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन सब सस्ते हो जाएंगे. 

अगर आप भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं या पहले से EMI भर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है.कम ब्याज दर का मतलब है कि होम, कार और पर्सनल लोन की EMI पहले से कम हो जाएगी, जिससे घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस कदम से नई तेजी मिलने की उम्मीद है क्योंकि सस्ती EMI से हाउसिंग की मांग और बढ़ सकती है. 

RBI का यह फैसला आम परिवारों के बजट में राहत लाएगा और लोन लेने वालों की जेब पर बोझ कम करेगा.

RBI गवर्नर ने FY26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया, जो पहले 6.8% था. यह दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि कर रही है.विनिर्माण गतिविधियाँ लगातार सुधार की ओर हैं, जबकि सेवा क्षेत्र स्थिर वृद्धि बनाए हुए है. इससे आर्थिक गतिविधियों में संतुलन दिख रहा है.

आरबीआई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में करेंट अकाउंट डेफिसिट 'मॉडेस्ट' यानी मामूली रहेगा, जिससे विदेशी लेन-देन पर नियंत्रण बना रहेगा. इसके साथ ही भारत के विदेशी भंडार (Forex Reserves) 686 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं, जो लगभग 11 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं.

गवर्नर ने महंगाई का अनुमान 2% बताया, जो पहले 2.6% था. यह दिखाता है कि महंगाई में नरमी बनी हुई है और उपभोक्ताओं के लिए राहत मिल सकती है.

