गजब! रावण वध पर क्या दिमाग लगाकर बनाए मैसेज और वीडियो, देंगे दिमाग की दाद

आज रावण दहन का दिन है. साथ ही महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी है. आज ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं. इस तरह आज ग्राउंड पर तो लोग बिजी दिखे ही, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव दिखे. एक से बढ़कर एक क्रिएटिव मैसेज तैयार किए. ऐसे ही कुछ क्रिएटिव मैसेज को यहां पढ़िए. इन्हें पढ़कर आप भी इसे बनाने वाले के दिमाग की दाद जरूर देंगे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बहुत ही यूनिक तरीके से दशहरे की बधाई दी है. उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है. इसमें श्रीराम एक-एक कर उसके सिर काट रहे हैं और धीरे-धीरे बुराई कम हो रही है.

हज़ारों वर्षों से सनातन संस्कृति में रावण अधर्म, अहंकार, लोभ, प्रमाद और बुराई का प्रतीक रहा है। प्रभु श्रीराम द्वारा रावण के संहार के साथ धर्म की पुनर्स्थापना का यह शाश्वत सत्य हमें सदैव प्रेरित करता है।



विजयादशमी के इस पावन अवसर पर सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले सभी… pic.twitter.com/IMM9GOPjZu — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 2, 2025

इंद्रजीत नाम के एक्स यूजर ने लिखा, "पिता श्री अपने पुष्पक विमान में बैठकर “रावण दहन” स्थल के लिए निकल चुके हैं !!

“जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो”,

वो आ जाए रावण का दहन करने के लिए !

जय जय श्रीराम"

पिता श्री अपने पुष्पक विमान में बैठकर “रावण दहन” स्थल के लिए निकल चुके हैं !!



“जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो”,

वो आ जाए रावण का दहन करने के लिए !



जय जय श्रीराम 🚩 pic.twitter.com/6YCOKlhg4u — Indrajit (@Lotus_indrajit) October 24, 2023

इसका जवाब देते हुए अमवी नाम के यूजर ने महात्मा गांधी के एक चर्चित तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, "चलो बापू, रावण दहन देखने."

एक यूजर ने लिखा, "राम हर दिल में बसते हैं, रावण हर अहंकार में." दूसरे ने वीडियो शेयर कर लिखा, जब घर में मेरी सबसे लड़ाई हो जाए..."

Ravan Mit jayega parantu jhukega nahi pic.twitter.com/1PuJiQRUop — Scubadiver 👻 (@ShubhiM57199472) September 25, 2025

एक अन्य यूजर ने लिखा, "हर रावण को हराने के लिए, आपके अंदर एक राम हैं."

Ravan & his gang after eating Centefruit. pic.twitter.com/U42gEloxtb — Harshhh! (@Harsh_humour) September 30, 2025

हर्ष नाम के एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "रावण और उसका गैंग सेंटरफ्रेश खाने के बाद."

About 85 years old photo of burning an effigy of Ravan on the Dussehra festival at Quetta in Balochistan province, then in British India, now in Pakistan. pic.twitter.com/H9lm6W6fVl — Gujarat History (@GujaratHistory) October 2, 2025

गुजरात हिस्ट्री नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "बलोचिस्तान प्रांत के क्वेटा में दशहरा के त्योहार पर रावण का पुतला जलाने की लगभग 85 साल पुरानी फोटो, तब यह ब्रिटिश भारत में था, अब पाकिस्तान में है."

Ravan bro is in chill mode till Dussehra.😂☺️ pic.twitter.com/mTnQw4L1ff — Shibuuu (@Raj_kachorii) September 21, 2025

शिबू नाम के एक यूजर ने वीडियो शेयर किया है, इसमें रावण खैनी बना रहा है. कहता है राम को आने टाइम लगेगा, तब तक खैनी बना लेता हूं.

