विज्ञापन
विशेष लिंक

गजब! रावण वध पर क्या दिमाग लगाकर बनाए मैसेज और वीडियो, देंगे दिमाग की दाद

पर्व और त्योहार आते हैं तो मन आनंद से भर जाता है. सोशल मीडिया पर आजकल बधाई देने का चलन है. इससे एक-साथ सभी जानने वालों को पर्व-त्योहार या फिर किसी विशेष आयोजन की बधाई आसानी दे दी जाती है, मगर, इसमें बाजी वही मारता है, जिसका संदेश सबसे अलग और मजेदार हो.

Read Time: 2 mins
Share
गजब! रावण वध पर क्या दिमाग लगाकर बनाए मैसेज और वीडियो, देंगे दिमाग की दाद
एक एक्स यूजर ने विजयादशमी से एक रात पहले रावण की हालत को लेकर फोटो शेयर किया है.
  • आज रावण दहन का दिन है, साथ ही महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है.
  • राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को आज सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसे व्यापक रूप से याद किया जा रहा है.
  • केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दशहरे की बधाई एक वीडियो के माध्यम से दी, जिसमें राम रावण के सिर काटते दिखे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

आज रावण दहन का दिन है. साथ ही महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी है. आज ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं. इस तरह आज ग्राउंड पर तो लोग बिजी दिखे ही, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव दिखे. एक से बढ़कर एक क्रिएटिव मैसेज तैयार किए. ऐसे ही कुछ क्रिएटिव मैसेज को यहां पढ़िए. इन्हें पढ़कर आप भी इसे बनाने वाले के दिमाग की दाद जरूर देंगे.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बहुत ही यूनिक तरीके से दशहरे की बधाई दी है. उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है. इसमें श्रीराम एक-एक कर उसके सिर काट रहे हैं और धीरे-धीरे बुराई कम हो रही है.

इंद्रजीत नाम के एक्स यूजर ने लिखा, "पिता श्री अपने पुष्पक विमान में बैठकर “रावण दहन” स्थल के लिए निकल चुके हैं !!

“जिसने कभी भी कोई पाप ना किया हो”,
वो आ जाए रावण का दहन करने के लिए !

जय जय श्रीराम"

इसका जवाब देते हुए अमवी नाम के यूजर ने महात्मा गांधी के एक चर्चित तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, "चलो बापू, रावण दहन देखने." 

एक यूजर ने लिखा, "राम हर दिल में बसते हैं, रावण हर अहंकार में." दूसरे ने वीडियो शेयर कर लिखा, जब घर में मेरी सबसे लड़ाई हो जाए..."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "हर रावण को हराने के लिए, आपके अंदर एक राम हैं."

हर्ष नाम के एक यूजर ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "रावण और उसका गैंग सेंटरफ्रेश खाने के बाद."

गुजरात हिस्ट्री नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "बलोचिस्तान प्रांत के क्वेटा में दशहरा के त्योहार पर रावण का पुतला जलाने की लगभग 85 साल पुरानी फोटो, तब यह ब्रिटिश भारत में था, अब पाकिस्तान में है."

शिबू नाम के एक यूजर ने वीडियो शेयर किया है, इसमें रावण खैनी बना रहा है. कहता है राम को आने टाइम लगेगा, तब तक खैनी बना लेता हूं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dussehra Message, Happy Dussehra Wishes, Ravan Dahan Wishes, Ravan Dahan Viral Wishes, Ravan Dahan Viral Videos
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com