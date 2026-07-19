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बहुत कुछ हो चुका है, अब बस करो... पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने पहुंचे रमेश म्हात्रे ने NDTV के सवाल पर कहा

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बहुत कुछ हो चुका है, अब बस करो... पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने पहुंचे रमेश म्हात्रे ने NDTV के सवाल पर कहा
मुंबई:

ठाणे जिले में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों पर हमले के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के बाद शिवसेना के पार्षद रमेश म्हात्रे रविवार को पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने पहुंचे. इस दौरान एनडीटीवी ने उनसे तीखे सवाल पूछे. हालांकि म्हात्रे सवालों से बचते रहे और बस इतना ही कहा कि इस मामले में काफी कुछ हो चुका है अब रहने दो.

घटना को लेकर एनडीटीवी के बार-बार सवाल पूछने पर भी उन्होंने और कोई जवाब नहीं दिया.

रमेश म्हात्रे का डॉक्टरों के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद बॉम्बे हाइकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और निचली अदालत से मिली जमानत पर शनिवार को रोक लगा दी थी. कोर्ट ने उन्हें रविवार शाम तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था.

शनिवार को विशेष सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने 'मामले की गंभीरता और महत्व' को देखते हुए स्वत: संज्ञान लिया.

ठाणे जिले की एक अदालत ने 14 जुलाई को कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) के सदस्य म्हात्रे को जमानत दी थी.
 

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