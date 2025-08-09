विज्ञापन
नई दिल्‍ली:

महिलाओं को लेकर जब भी सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्‍ट सामने आती है, दिल्‍ली उसमें पिछड़ जाती है. मुंबई की रहनेवाली एक महिला के हालिया अनुभव से एक बार फिर ऐसा ही साबित हुआ है.  मुंबई की रुचिका लोहिया ने दिल्ली की अपनी हालिया यात्रा के दौरान कैब ड्राइवरों के साथ अपने डरावने अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, रुचिका ने उबर और रैपिडो के ड्राइवरों से जुड़ी दो अलग-अलग घटनाओं का जिक्र किया, जिनसे उन्हें बहुत असुरक्षित महसूस हुआ. उन्होंने इन अनुभवों को काफी दुखद बताया और कहा कि कैसे दोनों राइड (यात्राएं) उनके लिए भयानक अनुभव के रूप में दर्ज हो गईं.

उनके इस पोस्‍ट ने दिल्ली में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है. आज रक्षाबंधन पर जब हजारों महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने घरों से निकल रही हैं तो उन्‍हें रुचिका के अनुभव को भी ध्‍यान में रखने की जरूरत है. 

'आंख लगी और वीडियो बनाने लगा ड्राइवर'

पोस्ट में, रुचिका ने बताया कि उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से एक रैपिडो बुक की और ड्राइवर से एसी चलाने का अनुरोध किया. हालांकि, उसने गुस्से में मना कर दिया और कहा, 'एसी मेरी मर्जी से चलेगा. अगर आपको इतनी ही एसी चाहिए तो दूसरी कैब बुक कर लो.' 

इस बहस के बाद, रुचिका एयरपोर्ट पर रैपिडो के हेल्प डेस्क पर गईं. वहां कर्मचारी विनम्र थे. हालांकि उन्हें नोएडा जाने के लिए उबर कैब बुक करनी पड़ी. एयरपोर्ट से नोएडा का सफर लंबा था. इस बीच उन्‍हें थोड़ी देर के लिए झपकी आ गई. उनकी आंख लगी ही थी कि थोड़ी देर बाद जब वो जगीं तो देखा, 'ड्राइवर उनका वीडियो बना रहा था. पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ. उन्होंने सोचा कि शायद ड्राइवर उनकी कोई इंस्टाग्राम वीडियो देख रहा होगा. हालांकि, कुछ ही देर बाद, उन्हें एहसास हुआ कि ड्राइवर उन्हें ही रिकॉर्ड कर रहा था.

...और इस तरह वो बच निकलीं 

घबराकर, उन्होंने अपनी बहन को अलर्ट किया और कैब की डिटेल शेयर कर दी. उनकी बहन ने उन्हें तुरंत कार से बाहर निकलने की सलाह दी. ड्राइवर की इस हरकत (वीडियो रिकॉर्डिंग) से अनजान होने का नाटक करते हुए, रुचिका ने उससे कहा कि उन्हें एक दोस्त को कुछ देना है जो अभी-अभी आया है. फिर उन्होंने अपना सूटकेस पकड़ा, गाड़ी से बाहर निकलीं और एक भीड़-भाड़ वाली जगह की तरफ भाग निकली. आखिरकार उन्‍होंने दूसरी कैब बुक की और नोएडा के लिए निकलीं.   

'दिल्‍ली, सबसे असुरक्षित जगहों में से एक' 

रुचिका ने इस घटना को अपने जीवन के सबसे भयानक अनुभवों में से एक बताया. उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'घूमने के लिए सबसे असुरक्षित जगहों में से एक. पता नहीं ये कब बेहतर होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से बदतर हो रहा है!'

रुचिका ने ये भयानक अनुभव इंस्‍टाग्राम पर शेयर किया और एक दिन में ही इस वीडियो को शेयर किया था, तब से झा किया था, और तब से इस वीडियो को 23 लाख से ज्‍यादा बार देखा जा चुका है. इस क्लिप ने रैपिडो और उबर दोनों का ध्यान भी खींचा है.

रैपिडो और उबर बोला- जांच करेंगे 

रैपिडो ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'हमें आपकी हाल की यात्रा में हुई परेशानी के लिए खेद है. ये उस तरह की सेवा नहीं है, जो हमारा लक्ष्‍य है. कृपया हमें अपना रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर और राइड आईडी डायरेक्‍ट मैसेज के जरिए शेयर करें, ताकि हम आगे मदद कर सकें.  

वहीं, उबर ने लिखा, 'नमस्ते रुचिका, ये सुनकर बहुत चिंता हो रही है. उबर यात्री सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेता है, इसलिए हम इसकी जांच करना चाहेंगे. कृपया हमें अपना उबर अकाउंट और यात्रा की डिटेल डीएम करें ताकि हम आगे की जांच कर सकें.' बहरहाल रुचिका का ये अनुभव, दिल्‍ली में रह रहीं महिलाओं को भी सावधान करता है. 

