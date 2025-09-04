विज्ञापन

कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने इस यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई, जानें कैसे हुई दोनों की मुलाकात

Kumar Vishwas Wife Manju Sharma: पिछले कुछ वक्त से राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे थे. आयोग से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा की तरफ भी उंगलियां उठीं.

Read Time: 2 mins
Share
कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने इस यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई, जानें कैसे हुई दोनों की मुलाकात
इस्तीफे को लेकर चर्चा में हैं कुमार विश्वास की पत्नी

मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके कुमार विश्वास अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. इस बार वो अपनी पत्नी के इस्तीफे को लेकर चर्चा में हैं. कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है. भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों के बाद मंजू शर्मा ने ये इस्तीफा दिया है और इसी को इसकी वजह भी बताया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुमार विश्वास की पत्नी ने कहां से पढ़ाई की है और वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं. 

किस बात को लेकर था विवाद?

पिछले कुछ वक्त से राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे थे. आयोग से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है और कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा की तरफ भी उंगलियां उठीं. राजस्थान हाईकोर्ट ने भी मामले को लेकर सवाल उठाए और परीक्षाओं से समझौता करने की बात कही.

नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंजू शर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया. उन्होंने राज्यपाल को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि 'किसी भी एजेंसी या फिर पुलिस की जांच मेरे खिलाफ लंबित नहीं है, मुझे किसी भी मामले में आरोपी नहीं माना गया है. आयोग की गरिमा और पारदर्शिता को सर्वोपरि मानते हुए मैं खुद राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे रही हूं.'

भारत के इन राज्यों में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा, इस शहर की महिलाओं में सबसे ज्यादा केस

कहां से की है पढ़ाई?

कुमार विश्वास की पत्नी को एक शिक्षाविद के तौर पर भी जाना जाता है और वो अजमेर की रहने वालीं हैं. कुछ साल पहले उन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य का पद दिया गया था. मंजू शर्मा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और यहीं के एक कॉलेज में बतौर प्रोफेसर नौकरी की, जहां उनकी मुलाकात कुमार विश्वास से हुई थी. उन्होंने आरपीएससी से कॉलेज लेक्चरर एग्जाम पास किया और गाजियाबाद के एक कॉलेज में भी पढ़ाने का काम किया. पीएचडी के बाद उन्होंने कई नामी कॉलेज में पढ़ाया है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kumar Vishwas Wife Resigns, Kumar Vishwas Wife RPSC Member, Kumar Vishwas Wife Manju Sharma, Kumar Vishwas Wife RPSC, Kumar Vishwas Wife Education
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com