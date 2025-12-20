नरेश मीणा पर बारां में हमला, गुस्साए समर्थकों ने लगाई सरपंच की कार में आग; फिर SP ऑफिस पहुंचे

राजस्थान के बारां जिले में एसडीएम को थप्पड़ मारने से विवादों में आए नरेश मीणा पर हमला हुआ है, जिसके बाद उनके समर्थक उग्र हो गए और एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें सरपंच भी शामिल है. हमले का आरोप कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया के समर्थकों पर लगाया जा रहा है, जिन्होंने पिछले महीने अंता सीट के उपचुनाव में नरेश मीणा को हराया था.

सरपंच तोलाराम के बेटे पर हमले का आरोप

सामने आई जानकारी के मुताबिक, नरेश मीणा पर हमला बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र के आकेड़ी गांव में किया गया. हमले का आरोप अंता से विधायक प्रमोद जैन के समर्थक और सरपंच तोलाराम के बेटे पर लगा है. घटना के बाद जारी वीडियो में नरेश मीणा ने बताया कि वह अंता के छत्रपुरा गांव में रामायण पाठ के कार्यक्रम में जा रहे थे, इस बीच वह आंकेड़ी गांव में किसी की मौत पर शोक संवेदना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे. वहां पर प्रमोद जैन के बेटे ने उनकी गाड़ी पर हमला कर कांच तोड़ दिया. उनको मारने की कोशिश की गई. नरेश मीणा ने आगे कहा, "मैं पुलिस के इंतजार में बैठा हूं, तुरंत प्रभाव से पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे, नहीं तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे."

भड़के नरेश मीणा के समर्थक, लगाई गाड़ी में आग

इस घटना के बाद नरेश मीणा के समर्थक उग्र हो उठे. उन्होंने सरपंच तोलाराम की गाड़ी को आग के हवाले कर उसे राख कर दिया. हालांकि, नरेश मीणा का कहना है कि उनके समर्थकों ने सरपंच की गाड़ी में आग नहीं लगाई है. इस सबके बीच नरेश मीणा बारां में अपने समर्थकों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन पर जानलेवा हमले की धाराओं में केस दर्ज कर सरपंच तोलाराम और उसके बेटे समेत अन्य लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है. पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड़ पर है. पुलिस ने मामले में सरपंच तोलाराम और उसके 2 बेटे समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया.