राजस्थान के मंत्री ने महिला के हाथ पर लिख दिया ऐसा कि हो गई खुश, जानिए क्या है कहानी

राजस्थान में कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा. बेहद लोकप्रिय और जन-नेता के तौर पर पहचान रखते हैं. सोमवार को जन सुनवाई कर रहे थे, तभी एक महिला ने अपनी समस्या बताई और मीणा ने उसके हाथ पर वो लिख दिया कि महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बताया जा रहा है कि महिला काफी दिनों से काफी परेशान थी और अपनी समस्या सुलझाने के लिए खास तौर पर मंत्री के जन सुनवाई में पहुंची थी.

क्या है मामला

किरोड़ी लाल मीणा ने 1 दिसंबर को जयपुर के चाय की थड़ी पर आम लोगों की जन सुनवाई की. जयपुर के एयरपोर्ट रोड पर बैठे लोगों के साथ चाय पीते हुए जन सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान ये महिला पहुंच गई. महिला अपनी गौशाला से जुड़ी समस्या लेकर आई थी. किरोड़ीलाल मीणा ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और निपटारा का आश्वासन दिया. मंत्री ने महिला की बात सुनने के बाद कहा कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा. महिला को विश्वास दिलाने के लिए उनके हाथ पर लिखा- 'कोई भी गौशाला के कार्य को नहीं रोकेगा.'

मंत्री के इतना लिखते ही महिला के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी. ऐसा लगा कि उन्होंने कोई किला फतह कर लिया हो. वो पूरी तरह निश्चिंत हो गईं कि उनका काम हो गया और अब उनकी गौशाला के काम को कोई नहीं रोकेगा. महिला अपने हाथ पर मंत्री के लिखे हुए को बड़े संभाल कर रख रही थी, जिससे वो मिट न सके.

ऐसा पहली बार नहीं है, जब किरोड़ी लाल मीणा का अनूठा अंदाज चर्चा में रहा हो. जनता से उनके संवाद और मुद्दों पर आंदोलन के चलते वो अक्सर ही चर्चा में रहते हैं. मीणा ने जन सुनवाई में मौजूद लोगों से कहा, "आपकी समस्याओं का समाधान करना मेरे जीवन का प्रथम ध्येय है. समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को राहत जल्द से जल्द मिल सके." किरोड़ीलाल मीणा ने भरोसा दिलाया कि जन सुनवाई का यह सिलसिला आगे भी इसी लोगों के बीच जाकर जारी रहेगा.