राजस्थान: पति की लाश को नीले ड्रम में छिपाने वाली पत्नी आशिक संग पुलिस के हत्थे चढ़ी, अब उगलेगी हर राज!
राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में नीले ड्रम में मिली युवक की लाश.
  • राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में एक ड्रम के भीतर युवक की लाश मिलने से सनसनी मच गई.
  • मृतक युवक की पत्नी बच्चों संग मकान मालिक के बेटे संग गायब हो गई, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया.
  • मृतक हंसराज की पत्नी का अफेयर मकान मालिक के बेटे जितेंद्र संग चल रहा था. दोनों एक साथ फरार हो गए थे.
तिजारा:

राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले में हुई हत्या की एक घटना में एकबार फिर से मेरठ के सौरभ मर्डर केस की याद दिला दी है. खैरथल में भी एक युवक की लाश नीले ड्रम (Deadbody In Blue Drum) में मिलने से सनसनी मची हुई है. हैरानी की बात यह है कि मृतक युवक की पत्नी बच्चों संग गायब हो गई. इतना ही नहीं उसके साथ मकान मालिक का बेटा भी फरार था. हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मृतक की पत्नी को पकड़ लिया है. वहीं, मकान मालिक के बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. अब दोनों से पूछताछ की जा रही है.

नीले ड्रम में मिली पति की लाश

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ नाम के शख्स की टुकड़ों में कटी लाश एक नीले ड्रम में मिली थी. जिसके बाद उसकी पत्नी और उसके आशिक साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया था. राजस्थान के इस मामले को देखकर ऐसा लगता है कि मेरठ मर्डर केस की तर्ज पर ही युवक की हत्या की गई है. पुलिस का कहना है कि ड्रम में जिस सड़के की लाश मिली है, उसका नाम हंसराज उर्फ सूरज है, वह यूपी के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नावजपुर का रहने वाला था. यहां पर वह एक ईंट भट्टे पर काम करता था. डेढ़ महीने पहले ही किशनगढ़ बास स्थित आदर्श कॉलोनी में उसने किराए पर कमरा लिया था. यहां वह अपनी पत्नी लक्ष्मी उर्फ सुनीता और तीन बच्चों के साथ रह रहा था.

मृतक की पत्नी मकान मालिक के बेटे संग फरार

पुलिस के मुताबिक, मृतक हंसराज की पत्नी का अफेयर मकान मालिक के बेटे जितेंद्र संग चल रहा था. उसको रील बनाने का शौक था. डिप्टी एसपी ने बताया कि घर में मकान मालिक राजेश का बेटा तो नहीं मिला लेकिन उसकी पत्नी मिथिलेश और राजेश का 14 साल का पोता मिला है. मिथिलेश के मुताबिक, उसके बेटे जितेंद्र की पत्नी की मौत 12 साल पहले हो गई थी.

छत पर नीले ड्रम में मिली युवक की लाश

मिथिलेश के मुताबिक, जन्माष्टमी के दिन वह बाजार गई थी. जब घर लौटी तो मृतक हंसराज का परिवार और उसका बेटा जितेंद्र दोनों ही वहां से फरार थे. रविवार को घर से बदबू आने पर उसने पुलिस को कॉल किया. जब पुलिस पहुंची तो छत पर बने कमरे में ड्रम से शव बरामद हुआ.

लाख को गलाने के लिए ड्रम में डाला नमक

पुलिस ने घर की छत पर जाकर देखा तो ड्रम के ऊपर एक पत्थर रखा था. पत्थर हटाने पर पता चला कि लाश को गलाने के लिए ड्रम में नमक डाला गया था. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हंसराज की हत्या गला रेतकर धारदार हथियार से की गई थी. फिर उसी लाश को नीले ड्रम में रखा गया. उसे गलाने के लिए नमक डाल दिया गया था. हालांकि मृतक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे को पकड़ लिया है. दोनों रामगढ़ के अलावडा स्थित ईट भट्टे पर मजदूरी के लिए गए थे. मृतक युवक के तीनों बच्चों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.

