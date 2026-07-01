विज्ञापन
विशेष लिंक

एक पति को छोड़ की लव मैरिज, दूसरे ने किया खूनी खेल; कंधे पर पत्नी की लाश रखकर घूमता रहा

अजमेर में एक पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद पत्नी के शव को कंधे पर लादकर घूमता रहा. दोनों में कुछ समय पहले लव मैरिज हुई थी.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
एक पति को छोड़ की लव मैरिज, दूसरे ने किया खूनी खेल; कंधे पर पत्नी की लाश रखकर घूमता रहा
अजमेर में पत्नी की हत्या कर कंधे पर लाश रखकर घूमता रहा

राजस्थान के अजमेर जिले से एक सनसनीखेज हत्याकांड का मामला सामने आया है. एक युवक ने घरेलू विवाद के अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद लाश को कंधे पर लादकर घूमता रहा. जब लोगों ने युवक के कंधे पर संदिग्ध बॉडी देखी तो पुलिस को सूचना दी. जानकारी के मुताबिक, महिला ने युवक के साथ एक पति को छोड़कर दूसरी शादी की थी. महिला के पहले पति से एक बच्ची भी है. पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में आरोपी को जेल भेज दिया गया है. 

24 जून की रात की है घटना

पुलिस के अनुसार, घटना अजमेर जिले के आदर्श नगर थाना क्षेत्र की 24 जून रात की है. थाना प्रभारी अनिल आदर्श ने घटना के बारे में बताया कि 24 जून की रात में करीब साढ़े तीन बजे सूचना मिली कि एक व्यक्ति एक बॉडी को कंधे पर लेकर परबतपुरा चौराहे पर बैठा है. जब पुलिस ने पता किया तो पति-पत्नी में झगड़े की बात सामने आई.

आरोपी कानाराम भील और उसकी पत्नी माया भील के साथ किसी बात को लेकर विवाद किया. देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने पहले प्लास्टिक के पाइप से पत्नी पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने के बाद जब माया भील अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी तो आरोपी ने उसका पीछा कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. 

आरोपी पति कानाराम

आरोपी पति कानाराम
Photo Credit: NDTV

शव को कंधे पर रखा घूमता रहा पति

वारदात के बाद आरोपी पत्नी के शव को कंधे पर रखकर परबतपुरा बायपास क्षेत्र में घूमता रहा. संदिग्ध हालत में शव लेकर घूमते युवक को देखकर राहगीरों ने तुरंत आदर्श नगर थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी अपने बच्चे को साथ लेकर वहां से फरार हो गया. जांच में सामने आया कि काना भील और माया भील का विवाह कुछ माह पहले ही हुआ था. दोनों के बीच अक्सर घरेलू विवाद होता था. मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पुलिस ने बताया कि शराब में मियां-बीवी का आपस में झगड़ा करते रहते थे. उस दिन भी दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. पति ने शराब पी रखी थी. पहले उसने प्लास्टिक के पाइप से पत्नी पर हमला किया. जब पत्नी जान बचाने के लिए वहां से भागी तो दौड़कर उसने पकड़ लिया और गला दबाकर हत्या कर दी. मृतका का नाम माया है. यह भीलवाड़ा के एक पालड़ी गांव की रहने वाली थी. जांच में पता चला कि इसकी पहले से भी शादी हो रखी थी. कानाराम के साथ दोबारा लव मैरिज करके रह रही थी. मृतका की पहले पति से एक बच्ची है. हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

यह भी पढे़ं-

डकैत जगन गुर्जर की हत्या पर भाई का सनसनीखेज आरोप, पत्नी कोमेश बोली- 2 दिन में बदला लूंगी

प्रेमी की दूसरी लड़की से तय हो गई शादी, प्रेमिका से झगड़े में हुआ मर्डर, 3 माह बाद मिला कंकाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ajmer News, Rajasthan News, Rajasthan Crime News, Ajmer Murder, Ajmer Murder News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com