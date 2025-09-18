राजस्थान में 20 साल बाद सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, 19 सितंबर से होगी शुरू, जानें जरूरी गाइडलाइन्स

- राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक छह पारी में आयोजित होगी.
- परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, लेकिन आवेदकों में 75 प्रतिशत उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड हैं.
- आवेदन की जांच एआई आधारित सिस्टम से की गई, जिसमें 1700 से अधिक उम्मीदवारों ने कई फॉर्म भरे पाए गए हैं.
राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (ग्रेड फोर्थ) भर्ती परीक्षा कल यानी 19 से 21 सितंबर तक छह पारी में होगी. इसमें कुल 53,749 पदों के लिए 24 लाख 75 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के अनुसार यह राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है.
Rajasthan 4th Grade Bharti : '75 प्रतिशत उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड..'
NDTV से बातचीत में आलोक राज ने बताया कि चपरासी बनने के ओवर क्वालिफाइड उम्मीदवारों की लंबी कतार लगी है. परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है. लेकिन आवेदकों में 75 प्रतिशत उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड हैं. बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास BTech, BCom, MBA, MSc और प्रोफेशनल डिग्रियां हैं. यहां तक की RAS एग्जाम की तैयारी करने वालों ने भी फॉर्म भरा है. सिर्फ 20-25 प्रतिशत उम्मीदवार ही वास्तव में 10वीं पास हैं.
परीक्षा इस बार कड़ी निगरानी में होगी
आलोक राज ने ये भी बताया कि इस परीक्षा में आवेदन की जांच AI आधारित सिस्टम से की जा रही है. इसमें सामने आया कि 1700 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कई फॉर्म भरे हैं. परीक्षा इस बार कड़ी निगरानी में होगी. परीक्षा केंद्रों पर थ्री लेयर चेकिंग सिस्टम लागू होगा. परीक्षा हॉल में छात्रों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी. पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. पूरी परीक्षा प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग होगी.
भविष्य में किसी आपत्ति की स्थिति में रिकॉर्डिंग के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा. छात्रों को प्रश्न पत्र साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी. केवल OMR शीट की कार्बन कॉपी छात्र ले जा सकेंगे. 21 सितंबर के पेपर के 24 घंटे बाद बोर्ड की वेबसाइट पर सभी 6 पारियों के प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएंगे. परीक्षा के दौरान कोई भी कोचिंग संचालक, टीचर या संस्था पेपर का एनालिसिस या डिस्कशन ऑनलाइन-ऑफलाइन नहीं कर सकेगी. नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी. परीक्षा के लिए राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का खास ड्रेस कोड भी लागू रहेगा.
- 53,749 पदों के लिए 24 लाख 75 हजार उम्मीदवारों ने किया आवेदन
- आवेदकों में 75 प्रतिशत उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड
- RAS की तैयारी करने वाले भी दे रहे हैं चपरासी की परीक्षा
- परीक्षा में आवेदन की जांच AI आधारित सिस्टम से की जा रही है
- सामने आया कि 1700 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कई फॉर्म भरे हैं
- परीक्षा केंद्रों पर थ्री लेयर चेकिंग सिस्टम लागू होगा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं