10वीं पास चपरासी पदों के लिए Phd तक पढ़े लिखे युवा कर रहे अप्लाई, बेरोजगारी का ये है आलम

Rajasthan jobs: हाल ही में राजस्थान में ग्रेड 4 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन कराया गया. इस परीक्षा के लिए मीनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी गई थी.कुल 53749 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी. जिसके लिए कुल 2471066 आवेदन आए थे. इन आवेदन करने वालों में से अच्छे-खासे पढ़े-लिखे युवाओं ने आवेदन किया है. हाय एजुकेडेट एमएससी, बीटेक, Phd पढ़े लिखे युवाओं ने ग्रेड 4 भर्ती के लिए अप्लाई किया. इस से बात के अंदाजा गया जा सकता है कि युवाओं के पास कितना कम ऑप्शन है कि वे अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी भी नहीं पा सकते है.

Phd वाले भी कर रहे चपरासी के लिए अप्लाई

चपरासी के पद पर भी एमएससी, बीटेक, Phd कर चुके युवा नौकरी करने को तैयार हैं. इन युवाओं को इंतजार है कि उन्हें अपने योग्यता के आधार पर भी नौकरी मिलेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, बेरोजगारी का यह संकट केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दूसरे देश में पढ़ें-लिखे युवाओं में सामने गंभीर चुनौती बन चुका है. हायर एजुकेशन प्राप्त कर चुके युवाओं के लिए सही मौका न मिलना ये उनकी योग्यता पर भी एक सवाल की तरह है.

कैसे होगा इसका समाधान

चाहे यूपी हो या बिहार यो राजस्थान सरकारी नौकरी की भर्ती को लेकर यही हाल है. यूपी में भी ग्रुप सी हो या डी उनके लिए पदों से चार पांच गुणा आवेदन आते हैं. जिसमें हाइली एजुकेडेट उम्मीदवार भी आवेदन करते हैं.ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो युवाओं को रोजगार देने के लिए नई नीतियों और प्रोग्राम कराने की जरूरत है. युवाओं का कहना है कि हालात ने उन्हें भी छोटी पदों के लिए आवेदन करने को मजबूर कर दिया.

ये भी पढ़ें-Success Story: स्वाती गुप्ता ने एक नहीं दो बार पास की थी UP PCS परीक्षा, मिलने के लिए रखी ये शर्त