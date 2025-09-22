विज्ञापन

राजस्थान 4th ग्रेड Answer Key कब जारी होगी? रिजल्ट को लेकर भी लेटेस्ट जानकारी आई सामने

RSMSSB Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान ग्रेड 4th भर्ती परीक्षा को लेकर अब उम्मीदवार आंसर-की और रिजल्ट को लेकर अपडेट जानना चाह रहे हैं.

नई दिल्ली:

RSMSSB Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: राजस्थान ग्रेड 4th के लिए 19 सितंबर से 21 सितंबर तक चली. एग्जाम में 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. एग्जाम खत्म होने के बाद अब आंसर-की जारी होने का इंतजार किया जा रहा है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए आंसर-की को लेकर इंतजार है. हालांकि Question Paper जारी कर दिया गया है. एक दो-दिन के अंदर आंसर-की भी जारी होने की उम्मीद है. आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे.

RSMSSB Rajasthan 4th Grade Result Date: कबतक आएगा रिजल्ट

हालांकि आंसर-की जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज करने का समय दिया जाएगा इसके बाद फिर फाइनल आंसर-की जारी किया जाएगा. इसके बाद रिजल्ट जारी होगा. इन सब प्रोसेस को होने में थोड़ा समय तो लग सकता है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और Ndtv Education पर चेक करते रहे. यहां आपको RSMSSB Rajasthan 4th Grade परीक्षा की सभी लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी. 

कुल 53749 पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान ग्रेड 4th भर्ती परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की गई थी. ये परीक्षा हर एक दिन 2 शिफ्टों में हुई थी. टोटल 6 शिफ्ट में पेपर पूरा करा लिया गया था. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 53749 पदों को भरा जाएगा. राजस्थान की ये अबतक की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है. 48199 पद नॉन टीएसपी और 5550 पद टीएसपी के लिए हैं. 

