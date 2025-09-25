Rajasthan 4th Grade 2025 भर्ती परीक्षा की आंसर-की कब जारी होगी? जाने टाइम एंड तारीख

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025 kab Aayega: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 खत्म होने के बाद उम्मीदवार आंसर-की और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि ऑफिशियल तारीखों की घोषणा तो नहीं की गई है लेकिन, उम्मीद की जा रही है कि वे इस महीने के अंत में आंसर-की जारी होने की पूरी संभावना है. अभ्यर्थी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार नंबरों का मिलान कर सकते हैं.

इस दिन हुई थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी. एग्जाम 38 जिलो में हुआ था. टोटल 6 शिफ्ट में परीक्षा कराई गई थी. राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए कुल 2471066 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था. इस परीक्षा में 21 लाख से ज्याादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. इस वैकेंसी के जरिए कुल 53749 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

Rajasthan 4th Grade Answer Key 2025: ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा

राजस्थान ग्रुप 4 भर्ती परीक्षा आंसर की 2025 पर क्लिक करना होगा.

अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी

आपकी स्क्रीन पर आंसर की दिखेगी.

अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें.

