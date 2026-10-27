राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को मिला आर्म्स एक्ट का नोटिस, पति का जिक्र कर पूछा- क्या फंसाने की साजिश है

यूपी के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को यूपी पुलिस ने आर्म्स एक्ट का नोटिस भेजा है. इस मामले की जानकारी भावनी सिंह ने खुद एक्स पर दी है और खुद को फंसाने की साजिश का दावा भी किया है. उन्होंने नोटिस की कॉपी ही शेयर कर दी है और लिखा कि क्या इसके जरिए मुझे अब आर्म्स एक्ट में फंसाने की तैयारी है. उन्होंने लिखा कि मेरे नाम से दर्ज लाइसेंसी हथियार तो मेरे पति के कब्जे में हैं. फिर भी मुझे ही क्यों नोटिस भेजे जा रहे हैं. भानवी सिंह ने आरोप लगाया कि इन परिस्थितियों से मुझे मानसिक उत्पीड़न और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गंभीर आशंका है.

भानवी सिंह ने लिखा, 'लखनऊ की हजरतगंज पुलिस द्वारा कथित दो झूठी FIR दर्ज कर चार्जशीट दाखिल करने से लेकर अब प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा ARMS ACT का नोटिस भेजे जाने तक! क्या अब मुझे ARMS ACT के झूठे मुकदमे में फँसाने की तैयारी है?' उन्होंने लिखा कि 2023 से शिकायत कर रही हूँ कि मेरे नाम के लाइसेंसी हथियार मेरे पति के कब्जे में हैं। बरामदगी के बजाय अब प्रतापगढ़ प्रशासन ने मुझे ही आर्म्स एक्ट का नोटिस भेज दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं एक साधारण घरेलू महिला हूं. मेरा हथियारों, गोला-बारूद या किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है.'

उन्होंने लिखा कि मेरे नाम पर लाइसेंसी हथियार वर्षों से मेरी अभिरक्षा से बाहर हैं, जिनकी बरामदगी के लिए मैं स्वयं लगातार शिकायतें कर रही हूं. फिर भी समझ नहीं आता कि नैनीताल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई बार-बार मेरे ही विरुद्ध क्यों होती दिखाई देती है? आखिर मेरी शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय मुझे ही बार-बार सफाई देने की स्थिति में क्यों खड़ा किया जा रहा है? इन परिस्थितियों से मुझे मानसिक उत्पीड़न और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की गंभीर आशंका है. क्या एक साधारण घरेलू महिला को अपनी सुरक्षा और न्याय माँगने की यही कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं केवल निष्पक्ष जाँच, न्याय और कानून के अनुसार सम्मानजनक व्यवहार चाहती हूं.

आर्म्स एक्ट के अलावा कुछ और मामलों में फंसाने का आरोप

भानवी सिंह ने लिखा कि मेरी शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या अब मुझे आर्म्स एक्स में एक और मुकदमे में फँसाने की कोशिश होगी? यही नहीं भानवी सिंह ने कुछ और मामलों का जिक्र किया है और खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि 2024 में SHO विक्रम सिंह के कार्यकाल में हजरतगंज थाने में मेरे विरुद्ध FIR दर्ज हुई, जिसमें मेरी निर्दोष संतान को भी शामिल किया गया. मुझे FIR की जानकारी मीडिया से मिली. मैंने डीसीपी रवीना त्यागी जी से हजरतगंज थाने में मेरे विरुद्ध दर्ज FIR के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. क्या SHO विक्रम सिंह के थाने में FIR दर्ज होने की जानकारी DCP तक नहीं पहुँचती? क्या SHO इतना स्वतंत्र है कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी पता न चले? आखिर जवाबदेही किसकी है.