बादल फटे, सड़कें टूटी, हिमाचल में ब्यास नदी का ऐसा रौद्र रूप, मंडी में भारी तबाही, देखिए वीडियो

मानसून आते ही देश के कई राज्यों में तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं. भारी बारिश और बादल फटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान में सबसे अधिक तबाही हुई है. राजस्थान के अलवर में बारिश के पानी से सड़कें, गली- मोहल्ले तालाब में तब्दील हो चुके हैं. वहीं, मंडी में मूसलाधार बारिश से 'जल प्रलय' जैसे हालात हैं.

मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी

हिमाचल प्रदेश के मंडी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है. करसोग और धर्मपुर उपमंडल में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ है. गोहर और सदर उपमंडल में भी भूस्खलन और जलभराव की कई घटनाएं सामने आई हैं. करसोग में फ्लैश फ्लड के कारण 4 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गोहर में सात लोग लापता बताए जा रहे हैं.

#WATCH | Morning visuals from Himachal Pradesh's Mandi, where the water level in the River Beas has risen due to incessant heavy rainfall in the State.



हिमाचल के करसोग के पुराना बाजार (पंजराट), कुट्टी, बरल, ममेल और भ्याल क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की वजह से कई गाड़ियां बह गईं और घरों को नुकसान पहुंचा. राहत और बचाव का कार्य जारी है और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है.

ब्यास नदी में डेढ़ लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा

मंडी में बारिश के चलते पंडोह डैम का जलस्तर तेजी से बढ़कर 2922 फीट तक पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 2941 फीट पर है. जलस्तर को नियंत्रित रखने के लिए डैम से ब्यास नदी में डेढ़ लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है. इससे ब्यास नदी पूरे उफान पर है और मंडी शहर में पंचवक्त्र मंदिर तक पानी पहुंच गया. शहर में जगह-जगह जलभराव हो गया. यहां सभी छोटे बड़े नदी-नाले उफान पर हैं.

सयाठी गांव में भूस्खलन से तबाही

हिमाचल के धर्मपुर की मंडप तहसील के सुंदल गांव के पास फ्लैश फ्लड से काफल भवानी माता मंदिर से आने वाला नाला उफान पर आ गया. यहां अभी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. हालांकि धर्मपुर की लौंगनी पंचायत के सयाठी गांव में भूस्खलन से एक मकान और कई गौशालाएं जमींदोज हो गईं. हादसे में मवेशियों और खच्चरों के हताहत होने की सूचना है.

VIDEO | Mandi: NDRF launches rescue mission in Sianj village after cloudburst.



Cloudburst and flash floods triggered by heavy rains battered Himachal Pradesh's Mandi district, leaving one person dead and around 12 missing.



चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह बंद

पंडोह के पास पटीकरी पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है. बाखली और कुकलाह पुल टूट जाने से कई क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है. वहीं, चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात पूरी तरह बंद है. मंडी में हो रही लगातार बारिश और संभावित खतरे को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को एहतियातन बंद कर दिया गया है. राहत और बचाव टीमें अलर्ट मोड पर हैं.

It's been pouring nonstop for the last 12 hours in Himachal. Rivers and streams are overflowing. Multiple cloudbursts in Mandi, lives lost and around 30 people missing in flash floods since last night. Please stay indoors and avoid any travel unless really urgent.

राजस्थान में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावि

राजस्थान में मानसून ने इस बार जोरदार दस्तक दी है. शहरी इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. धौलपुर, अलवर और कोटपुतली-बहरोड़ में तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कई जगहों पर घरों, दुकानों और सरकारी भवनों में पानी घुस गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया.

बारिश के कारण कई मार्ग बंद

उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई मार्ग बंद हो गए हैं. कोटद्वार-पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुमखाल के पास बैरगांव में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर सड़क पर गिरने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है. प्रशासन ने यात्रियों से सतर्क रहने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है.