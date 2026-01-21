दिल्ली में आज बढ़ेगा 2-4 डिग्री पारा, फिर होगी बारिश; ठंडी के बीच गर्मी जैसा मौसम क्यों? IMD ने बताया

Weather Update: अभी जनवरी का तीसरा सप्ताह चल रहा है. आम तौर पर इस समय कड़ाके की ठंड रहती है. दो-चार दिन पहले तक ऐसा था भी, लेकिन बीते एक-दो दिन से अचानक दिल्ली-NCR में तापमान बढ़ने लगा है. मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान में बताया गया कि तापमान में बढ़ोतरी का यह दौर गुरुवार को भी जारी रहेगा. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर NDTV भारत मौसम विभाग (IMD) के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. नरेश कुमार से बात की. उन्होंने बताया कि ठंडी के बीच गर्मी जैसा मौसम क्यों हो रहा है?

IMD के वैज्ञानिक ने क्या कुछ बताया?

डॉ. नरेश कुमार ने बताया, उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की वजह से हवा की दिशा बदलेगी, और दिल्ली और आसपास के राज्यों में अगले दो दिनों के दौरान तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास और बढ़ जाएगा. IMD के मुताबिक 26, 27 और 28 जनवरी को एक और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय हो रहा है. इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और हल्की बराबरी का पूर्वानुमान है, और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है.

मालूम हो कि बुधवार को दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 8-11 डिग्री सेल्सियस तक रहा. हालांकि 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश हो सकती है. IMD ने बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. .

बुधवार को दिल्ली में कहां-कितना रहा पारा

दरअसल, तापमान का ऊपर नीचे जाना एक सामान्य मौसमी गतिविधि है, जो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जुड़ा है. आम तौर पर सर्दियों में उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम से जुड़ी परिस्थितियां यूरोप की ओर से आने वाले वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जुड़ी होतीं हैं.

जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी हो सकती है. बारिश की भी चेतावनी भी जारी की गई है. बताया गया कि पश्चिम हिमालय क्षेत्र में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से भारत मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को भारी बर्फबारी और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दिया है.

ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी संभावना

बुधवार को भारत मौसम विभाग ने बहु मौसम संबंधी चेतावनी जारी करते हुए कहा, "तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण, 22 और 23 जनवरी, 2026 को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/बर्फबारी होने की संभावना है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और उत्तर-पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. इसी अवधि के दौरान इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है".

पहाड़ी के साथ-साथ मैदानी इलाकों में हो सकती है बारिश

NDTV से बातचीत में भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक, डॉ. नरेश कुमार ने कहा, "जम्मू कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को भारी बर्फबारी और भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है. 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी हमने जारी की है. उत्तरी पंजाब में पठानकोट के आसपास भी भारी बारिश हो सकती है. उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में, विशेषकर हरियाणा और दिल्ली में भी बारिश का पूर्वानुमान है, ओलावृष्टि गतिविधि भी हो सकती है".



यह भी पढ़ें - उफ्फ! दिल्ली में इतनी गर्मी, जनवरी में ही 25 डिग्री से ऊपर टेंपरेचर? जानिए क्यों तेजी से बदला मौसम का मिजाज