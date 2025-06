कश्मीर से गुजरात तक... बारिश ही बारिश, कहर बरपाने के कई VIDEO आए सामने

कश्मीर से लेकर गुजरात तक कहीं बारिश मन को लुभा रही है तो कहीं डरा रही है. राजस्थान के विशेषकर पूर्वी भागों में मानसून की तेज बारिश का दौर जारी है और बीते चौबीस घंटे में सबसे अधिक 190 मिलीमीटर बारिश बांसवाड़ा के सल्लोपट में हुई. राज्य के कई जिलों में अब भी गर्मी का सितम जारी है और मंगलवार दिन में सर्वाधिक अधिकतम तापमान गंगानगर में 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह जारी रहने व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की पूरी संभावना है.

जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में हुई बारिश के कारण जलस्तर अचानक बढ़ जाने के बाद तवी नदी में फंसे नौ लोगों को बुधवार को पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों के संयुक्त अभियान में बचा लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण बुधवार सुबह जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीन घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रहा, जबकि राजौरी जिले में एक नदी के उफान पर होने से कुछ वाहन भी बह गए.

केरल के वायनाड के मुंडक्कई-चूरलमाला क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण फिर से बाढ़ और भूस्खलन की आशंका पैदा हो गई है, जबकि ठीक एक साल पहले यहां भीषण भूस्खलन में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. जिला अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि चूरलमाला नदी उफान पर है और कीचड़ युक्त पानी तेजी से बह रहा है तथा बेली ब्रिज के पास नदी के तटीय क्षेत्रों में कटाव हो रहा है. नदी के दोनों किनारों पर मरम्मत कार्य के लिए जमा की गई मिट्टी बह गई है, जिससे अट्टामाला रोड और आस-पास के इलाकों में पानी भर गया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें लगता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पर पुंचिरीमट्टम के पास के जंगली इलाकों में हालिया भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि पश्चिम बंगाल-ओडिशा तट पर बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से अगले तीन दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है. विभाग ने कहा कि अनुकूल हवा के रुख और बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण 27 से 30 जून तक उत्तर बंगाल के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. आईएमडी ने कहा कि दक्षिण बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम बर्दवान, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, दक्षिण 24 परगना जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने कहा कि 28 जून को उत्तर बंगाल के जिलों दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में भारी बारिश होने की संभावना है तथा जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में एक-दो स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है.

गुजरात के कई शहरों में बारिश से बाढ़ से हालात बन गए हैं. सूरत सबसे ज्यादा परेशान है.

गुजरात का एक और वीडियो देखिए

गुजरात में बना दरिया

इसके अनुसार, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी आगामी दिनों में बादलों की गरज के साथ बारिश होगी। वहीं बीकानेर, जोधपुर संभाग में 26 से 29 जून के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है.

उत्तराखंड के ऋषिकेश में अत्यधिक बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने और भारी मात्रा में गाद आने से मुनि की रेती क्षेत्र में ‘रिवर राफ्टिंग' अस्थाई रूप से बंद कर दी गयी है. टिहरी के जिला पर्यटन विकास अधिकारी जसपाल चौहान ने बुधवार को बताया कि पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए मुनि की रेती क्षेत्र में 24 जून से गंगा नदी में ‘रिवर राफ्टिंग' को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के दौरान एक अनियंत्रित कार के नहर में गिरने से एक नवजात शिशु समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गयी और तीन अन्य लोग घायल हो गए.

इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना सामने आई है. इस घटना के बाद इलाके में जीवा नाले में तेज़ सैलाब आ गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. स्थानीय प्रशासन के अनुसार पार्वती नदी भी उफान पर है. हालांकि अब तक किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

कूल्लू घाटी में बारिश ने मचाया कहर

विभिन्न जगहों पर बादल फटने से हुआ नुकसान

सेंज का संपर्क कटा, बंजार आनी मार्ग बाधित

सोलंगनाला अंजनी महादेव नाले में बाढ़ से नुकसान

मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में फटा बादल

गड़सा नदी में बहते हुए मलबे के वीडियो वायरल

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवाड़ के भोसरी इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया.

यूपी के इटावा में भारी बारिश से सड़क जलमग्न हो गई.