दिल्ली-यूपी में बारिश के साथ आंधी-तूफान, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अभी और भिगोएगा, हिमाचल-उत्तराखंड में ओले गिरने का मौसम का अलर्ट

दिल्ली एनसीआर में गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो मौसमी बदलाव आया है, वो शुक्रवार 16 अक्टूबर को भी देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के साथ गुरुग्राम के एनसीआर रीजन में तेज हवाओं के साथ बारिश आने का अलर्ट जारी किया है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के साथ पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी देखी जा सकती है. 15 अक्टूबर की बारिश के बाद दिल्ली में अधिकतम तापमान गिरकर 28 डिग्री तक आ गया है, जिससे राजधानी में ठंड ने भी दस्तक दे दी है. वहीं दक्षिण भारत राज्यों में पूर्वोत्तर मॉनसून सक्रिय हो गया है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश ला सकता है.

दिल्ली में आज का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में मॉनसून की विदाई के बाद लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से बारिश लौटकर आई है.जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और ओले गिरने के वाकये हुए हैं. हरियाणा में भिवानी, रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम तक, पंजाब में अमृतसर, पठानकोट और दिल्ली-नोएडा के इलाकों में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है.हिमालय क्षेत्र में दो लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से 15-16 अक्टूबर को भी बारिश जारी रहने के आसार हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड में ओले गिरने से फसलों को नुकसान भी पहुंचा है. अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हुई ये बेमौसम बारिश पिछले सालों के मुकाबले 67 फीसदी तक ज्यादा रही है.

Weather Today Delhi

मौसम विभाग ने दी रेड वार्निंग

IMD मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ लगभग 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की रेड वार्निंग जारी की है.साथ ही 15 मिमी प्रति घंटा से की रफ्तार से भारी बारिश भी हो सकती है. वहीं केरल के ज्यादातर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है. इन इलाकों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने के साथ 40–60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और 5–15 मिमी प्रति घंटे की गति से भारी बारिश का अलर्ट है.केरल में कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, वायनाड और तमिलनाडु में कोयंबटूर, इरोड, करूर, नमक्कल, नीलगिरि, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पुर जिलों में बारिश हो सकती है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, ओलावृ्ष्टि

16 अक्टूबर को भी हिमाचल में शिमला-मनाली, कुल्लू- मंडी से लेकर चंबा तक बारिश का अलर्ट है. उत्तराखंड में हरिद्वार-ऋषिकेश में हल्की बारिश तो पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली जैसे जिलों में बर्फबारी पड़ सकती है. पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में ठंड का अहसास और बढ़ने वाला है. हालांकि अभी शीत लहर की संभावना नहीं है.

अगला हफ्ता कैसा रहेगा मौसम

अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में 22 अक्टूबर तक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत के मौसम पर फिर असर डाल सकता है, हालांकि ज्यादा बारिश होने के आसार नहीं है.पूर्वी भारत में बिहार-झारखंड और मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छ्त्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना काफी कम हो जाएगी.

नार्थ ईस्ट मॉनसून का असर

तमिलनाडु, पुडुचेरी में 15 से 19 अक्टूबर तक और केरल में 16 से 21 अक्टूबर तक भारी बारिश होने के आसार हैं. तटीय कर्नाटक में भी 16 से 21 अक्टूबर तक और रायलसीमा क्षेत्र में भी 20 अक्टूबर तक नार्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से व्यापक स्तर पर बारिश का अलर्ट है. आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इस दौरान आंधी-तूफान और 50 किमी की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी है.

