त्योहारों से पहले रेलवे का 'फेक न्यूज' पर बड़ा एक्शन, 20 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पर FIR की तैयारी

त्योहारी सीजन में यात्रियों के बीच भ्रम और असंतोष फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ रेलवे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. रेलवे से जुड़े पुराने या भ्रामक वीडियो साझा कर रहे ऐसे हैंडल्स पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है. रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि अब तक 20 से अधिक ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान कर ली गई है, जिनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है.

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक रेलवे नोटिफिकेशन और रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स - X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब (@RailMinIndia) पर ही भरोसा करें.

क्यों हो रही है कार्रवाई?

रेलवे के अनुसार, त्योहारों के समय में कुछ असामाजिक सोशल मीडिया हैंडल्स जानबूझकर रेलवे स्टेशनों पर भीड़भाड़ या अन्य पुरानी एवं भ्रामक वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जिससे यात्रियों में अनावश्यक भ्रम और डर का माहौल पैदा हो रहा है. रेलवे प्रशासन ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया पर 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है.

यात्रियों से रेलवे की अपील

रेलवे ने सभी सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि वे किसी भी वीडियो या जानकारी को साझा करने से पहले उसके तथ्यों की ठीक से जांच कर लें. बिना पुष्टि किए स्टेशनों पर भीड़भाड़ या अन्य वीडियो को साझा करने से बचें.