कोई जवाबदेही नहीं है... ग्रेटर नोएडा के युवराज मेहता की मौत पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा

- ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से युवराज मेहता की मौत पर प्रतिक्रिया दी है
- राहुल गांधी ने शहरी इलाकों में व्यवस्था के पतन का मुख्य कारण शासन में जवाबदेही की कमी बताया
- उन्होंने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के साथ लालच की लत ने शासन की जवाबदेही को खत्म कर दिया है
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे एक गड्ढे में डूब कर एक इंजीनियर की मौत की घटना पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि शहरी इलाकों में व्यवस्था के पतन का मुख्य कारण जवाबदेही नहीं होना है. राहुल ने कहा कि भारत में समस्या केवल भ्रष्टाचार नहीं, समाज में जड़ें फैलाती लालच की वो लत भी है जो शासन की जवाबदेही निगल गई है.
बता दें कि शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में 20 फुट से अधिक गहरे पानी से भरे एक गड्ढे में एक कार के गिरने से 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई. इस मामले में राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं.
Roads kill— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 20, 2026
Bridges kill
Fires kill
Water kills
Pollution kills
Corruption kills
Indifference kills
India's urban collapse isn't about lack of money, technology, or solutions.
It's about lack of accountability.
TINA : There Is No Accountability. pic.twitter.com/68d1JgNw5z
सरकार पर राहुल गांधी का कटाक्ष
राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'सड़कें जान ले रही हैं, पुल जान ले रहे हैं, आग जान ले रही है, प्रदूषण जान ले रहा है, भ्रष्टाचार मार रहा है, उदासीनता मार रही है. भारत का शहरी स्तर पर पतन का कारण धन, प्रौद्योगिकी या समाधान की कमी नहीं है, बल्कि यह जवाबदेही के अभाव के कारण है.' उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई जवाबदेही नहीं है.
इसके साथ ही राहुल गांधी ने उस चश्मदीद का वीडियो भी शेयर किया जिसने युवराज को बचाने की कोशिश की थी. वह कहता नजर आ रहा है कि सरकारी महकमे की वजह से ही लड़के की जान गई है.
कार पानी में गिरने से गई युवराज की जान
बता दें कि ग्रोटर नोएडा के सेक्टर 150 में रहने वाले युवराज के साथ जो भी हुआ, वह डरा देने वाला है. रात के अंधेरे और घने कोहरे में उसकी कार दीवार तोड़कर गहरे गड्ढे में जा गिरी. दो घंटे से ज्यादा समय तक वह संघर्ष करता रहा. लोगों से मदद की गुहार लगाता रहा, प्रशासन ने उसकी कोई मदद नहीं की.
