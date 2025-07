राहुल गांधी ने संसद में सरकार पर उठाए सवाल, बीजेपी ने पूर्व पीएम इंदिरा की चिट्ठी शेयर कर किया पलटवार

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई विशेष चर्चा के दौरान इतिहास के कई पन्ने पलटे गए, जिन पर अब फिर से बहस छिड़ गई है. इस बहस के केंद्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं. राहुल गांधी ने अपने 40 मिनट के भाषण में मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास 1971 की जंग जैसी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास थी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने वायुसेना के पायलटों को सीमित निर्देश देकर लड़ाई में झोंका, जिससे भारत को नुकसान उठाना पड़ा.

Pls give 4 minutes to see this text of the letter of Smt. Indira Gandhi to President Nixon. Is this the political will of Smt Indira Gandhi ji?https://t.co/2bmhqtRGf3