खुली बहस का चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर आइए; किस मुद्दे पर PM मोदी से बोले राहुल गांधी

देश की राजनीति में एक बार फिर सियासी टकराव तेज हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी ताकतों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर दिए गए बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर सीधा हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी, इस देश से झूठ बोलना बंद कीजिए. आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने. और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं. आपकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह विदेशियों के नियंत्रण में और समर्थन से है. विदेशी सोशल मीडिया पूरी तरह आपके साथ खड़ा है.

मैं आपको इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती देता हूं. कोई भी मंच, किसी भी समय. हिम्मत है तो आइए. आप नहीं आएंगे, क्योंकि जो मैं आपके बारे में जानता हूं आप उससे डरते हैं.

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें लगातार देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने और भारत की छवि खराब करने की कोशिशों पर भी चिंता जताई. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश को ऐसी चुनौतियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा.

वोट चोरी के मुद्दे पर भी बढ़ा सियासी संघर्ष

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पहले से ही टकराव चल रहा है. हाल के दिनों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए हैं. ऐसे में पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच नया आरोप-प्रत्यारोप राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है.

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