रवनीत बिट्टू को 'गद्दार' बोल फंसे राहुल गांधी, बीजेपी बोली-सिखों का अपमान, इस्तीफा दें

Rahul Vs Bittu: बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को देशद्रोही कहने पर पूरा सिख समुदाय नाराज है. वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता में अब भी बदली नहीं है.

राहुल बनाम बिट्टू.
  • राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक के बाद सियासी विवाद छिड़ गया है
  • राहुल गांधी ने बिट्टू को गद्दार कहा, जिसे बीजेपी नेताओं ने सिखों के अपमान के रूप में देखा और इस्तीफा मांगा
  • मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल की टिप्पणी को शर्मसार करने वाला बताया और कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए
नई दिल्ली:

लोकसभा में लगातार हंगामे के बीच बुधवार को कुछ ऐसा हुआ, जिस पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है. बीजेपी नेता राहुल गांधी पर सिखों के अपमान का आरोप लगाकर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं. दरअसल संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. संसद भवन के मकर द्वार पर निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर बुरे फंस गए हैं. राहुल के रवनीत को गद्दार कहने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है.

ये भी पढ़ें-पहले कहा 'गद्दार', फिर हैंडशेक... रवनीत बिट्टू ने नहीं मिलाया राहुल से हाथ, जानें संसद परिसर आज हुआ क्या

बीजेपी नेता इसे सिखों के अपमान से जोड़ रहे हैं. बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को देशद्रोही कहने पर पूरा सिख समुदाय नाराज है. वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता में अब भी बदली नहीं है. आज हुई घटना उसका जीता जागता प्रमाण है. 

सिरसा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "राहुल गांधी ने आज संसद में सिख मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, उन्हें गद्दार कहा, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. यह बयान बड़ा शर्मसार करने वाला है."

उन्होंने कहा कि सिख सरदार है, वह कभी गद्दार नहीं हो सकता. अगर कोई गद्दार है, तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप-टैंकों से हमला किया, श्री अकाल तख्त साहिब को गिराया और बेकसूर सिखों के गले में टायर डालकर जिंदा जलाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता आज भी नहीं बदली है.

सिरसा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के इस तरह के अपशब्द और सिखों के प्रति नकारात्मक भाव को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. यह न केवल सिखों की तौहीन है बल्कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी वही जहर मौजूद है, जो 1980 के दशक में था. उन्होंने लोकसभा के स्पीकर से तुरंत कार्यवाही करने की मांग की और कहा कि इस तरह की टिप्पणियों और भावनाओं को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए.

कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए हैं. कांग्रेस 1984 में हुए दंगों में भी सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी सिखों को गद्दार कह रही है. राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय को गाली दी है. उनको इस्तीफा देना होगा.

राहुल के तंज पर रवनीत सिंह बिट्टू का रिएक्शन भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि ये हमेशा ही सिखों को निशाना बनाते रहे हैं, उसी तरीके से आज वे शब्द बोले. वहां मौजूद बाकी सांसदों ने कुछ नहीं कहा. हम सहकर्मी हैं रोज मिलते हैं लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला. बिट्टू ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं पता नहीं आज उन्हें क्या हुआ था क्या गुस्सा लेकर मन में बैठे थे. गद्दार बोलकर उन्होंने हाथ आगे किया तो मैंने कहा कि आप मेरी बात छोड़िए आप क्या हैं? आप देश के सबसे बड़े गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं."

राहुल और बिट्टू के बीच हुआ क्या?

पूरा मामला ये है कि संसद भवन के मकर द्वार पर खड़े राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजर रहे थे. बिट्टू को देखते हुए राहुल गांधी ने उन पर 'गद्दार दोस्त' कहकर तंज कसा. उन्होंने कहा, "मेरा गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, वापस आऊंगा." राहुल गांधी ने आगे बढ़कर रवनीत सिंह बिट्टू से हाथ मिलाने की भी कोशिश की. हालांकि, कांग्रेस सांसदों के सामने रवनीत सिंह बिट्टू ने उनसे हाथ नहीं मिलाया. उन्होंने राहुल की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्हें 'देश का दुश्मन' कहा. कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रवनीत बिट्टू संसद भवन के अंदर चले गए. उनके पीछे राहुल गांधी भी चले गए. 

कांग्रेस के सांसद बुधवार को संसद भवन की सीढ़ियों पर बैठकर निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. दरअसल संसद के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस के 8 सांसदों पर कार्रवाई हुई है. लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी. मणिकम टैगोर, डॉ. प्रशांत यादवराव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी और एस. वेंकटेशन को संसद के बाकी सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है.

