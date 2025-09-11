विज्ञापन
राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित CRPF, चिट्ठी लिखी, पार्टी अध्यक्ष खरगे को भी किया सूचित

सूत्रों के मुताबिक, 10 सितंबर को लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि राहुल गांधी बिना पूर्व सूचना के विदेश चले जाते हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.

नई दिल्ली:

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने चिंता जताई है. सूत्रों के मुताबिक, 10 सितंबर को लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि सीनियर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिना पूर्व सूचना के विदेश चले जाते हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. राहुल गांधी को जेड प्लस सुरक्षा कवर CRPF द्वारा प्रदान किया जाता है.

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब CRPF ने राहुल गांधी को इस तरह की चेतावनी दी हो. जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी सुरक्षा एजेंसी ने उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन को लेकर पत्र लिखा था. इस बार CRPF ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भी पत्र भेजा है, ताकि पार्टी स्तर पर इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जा सके. कुछ दिनों से राहुल गांधी की विदेश यात्रा की काफी चर्चा भी हो रही है.

पिछले दिनों दिल्ली में राजधानी की सीएम रेखा गुप्ता पर भी जनसुनवाई के दौरान हमला हो गया था, इतनी पुख्ता सिक्योरिटी में सीएम पर हमले ने हर किसी को हैरान में डाल दिया था, हालांकि सीएम को चोट नहीं आ थी. लेकिन फिर भी उन्हें सदमा लगा था. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया. इसके अलावा और भी कई जरूरी कदम उठाए गए.

