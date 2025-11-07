विज्ञापन
फोटो मेरी थी, लेकिन नाम किसी और का था... राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' पर हरियाणा की वोटर

बीजेपी के किरण रिजिजू ने बिहार में मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले "नकली मुद्दे" उठाने के लिए गांधी की आलोचना की. बोले, "बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए वह हरियाणा की ओर रुख कर रहे हैं."

फोटो मेरी थी, लेकिन नाम किसी और का था... राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' पर हरियाणा की वोटर
  • हरियाणा के अंबाला जिले की 75 वर्षीय चरणजीत कौर की तस्वीर कई मतदाता पहचान पत्रों में होने का मामला सामने आया है
  • चरणजीत कौर के बेटे ने गलत नाम और पते के साथ कई मतदाता पहचान पत्रों में मां की तस्वीर होने की शिकायत की थी
  • राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में 25 लाख मतदाता पहचान पत्रों में धोखाधड़ी का आरोप लगाया
राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' मतलब चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत से कथित वोटर फ्रॉड के नए आरोपों को लेकर शुक्रवार को एनडीटीवी ने एक और मतदाता से बात की. इनकी तस्वीरें कई मतदाता पहचान पत्रों में होने का दावा किया गया था. इनकी पहचान 75 वर्षीय चरणजीत कौर के रूप में हुई, जो हरियाणा के अंबाला जिले के ढकोला गांव की रहने वाली हैं. कौर ने एनडीटीवी को बताया कि उन्होंने पिछले साल के विधानसभा चुनाव में सिर्फ़ एक बार वोट दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि उनकी तस्वीर कई मतदाता पहचान पत्रों पर थी. कौर ने कहा, "जब मैं वोट डालने गई, तो सूची में तस्वीर मेरी थी, लेकिन वह किसी और के नाम के सामने थी. तब मैंने अपने बेटे को इसके बारे में बताया.

बेटे ने माना प्रिंट की गलती

चरणजीत कौर के बेटे तेजिंदर सिंह ने गांव के सरपंच का चुनाव भी लड़ा है. उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी मां की तस्वीर कई सूचियों में लगी है, लेकिन उनके नाम और पते गलत हैं. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह प्रिंट की गलती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. सिंह ने अपनी चुनावी हार के लिए गलत मतदाता सूचियों को भी ज़िम्मेदार ठहराया.

सोनीपत में कई गड़बड़ी

एनडीटीवी ने पहले भी हरियाणा के अन्य मतदाताओं से बात की थी और मतदाता सूचियों में चौंकाने वाली विसंगतियों का खुलासा किया था. उदाहरण के लिए, सोनीपत ज़िले के मलिकपुर गांव में, एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित कई मतदाता रहस्यमय तरीके से सूची से गायब हो गए. एक मतदाता, अंजलि त्यागी ने बताया कि उन्होंने पिछले साल अप्रैल-मई में हुए संघीय चुनाव में मतदान किया था, लेकिन पांच महीने बाद हुए राज्य चुनाव में मतदान नहीं कर सकीं.

राहुल गांधी के आरोप

मतदाता सूचियों और संभावित बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी को लेकर विवाद का यह दौर बुधवार को राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक और भाषण के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने हरियाणा में इस्तेमाल किए गए 22 'मतदाता पहचान पत्रों' पर एक ब्राज़ीलियाई महिला की तस्वीर चिपकाए जाने के मामले को उठाया था. गांधी ने उस चुनाव में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. उनके अनुमान के अनुसार 25 लाख वोट - जिसे कांग्रेस जीतती दिख रही थी, लेकिन बीजेपी ने आखिरी क्षणों में जीत हासिल कर ली. उस चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से लगभग 83,000 वोट कम मिले थे. उन्होंने कहा, "इसका मतलब है कि हरियाणा में आठ में से एक मतदाता फर्जी है... 12.5 प्रतिशत."

इसके बाद गांधी ने 'ब्राज़ीलियाई महिला' मतदाता का उदाहरण दिया.

सोनीपत में ब्राजील की महिला

हरियाणा के सोनीपत ज़िले में रहने वाली मुनेश नाम की एक महिला को जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र पर ब्राज़ील की हेयरड्रेसर लारिसा नेरी की तस्वीर छपी थी. नेरी की तस्वीर 'स्वीटी' और 'सीमा' जैसे अलग-अलग नामों से जारी किए गए लगभग दो दर्जन अन्य मतदाता पहचान पत्रों पर भी छपी थी. इसके बाद कांग्रेस नेता ने मतदाता धोखाधड़ी के अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा, "यह एक केंद्रीकृत प्रक्रिया है. किसी ने इस महिला का नाम बूथ स्तर पर नहीं, बल्कि केंद्रीकृत स्तर पर मतदाता सूची में डाला है."

मुनेश ने भी एनडीटीवी से बात की और कहा कि उन्होंने भी सिर्फ़ एक बार वोट दिया. बताया, "मेरे पास जो कार्ड है उस पर मेरी तस्वीर है... राहुल गांधी ने जो दिखाया उस पर नहीं. मैंने वोट डाला. मुझे नहीं पता नकली कार्ड पर किसकी तस्वीर है."

जवाब में, बीजेपी के किरण रिजिजू ने बिहार में मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले "नकली मुद्दे" उठाने के लिए गांधी की आलोचना की. बोले, "बिहार में कुछ बचा नहीं है, इसलिए वह हरियाणा की ओर रुख कर रहे हैं."

ब्राजील की महिला ने क्या कहा

इस बीच, चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव परिणामों की समीक्षा के दौरान कोई प्रासंगिक अपील या आपत्ति दर्ज नहीं की थी. सूत्रों ने आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस की सतर्कता पर भी सवाल उठाए. नेरी का एक वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसमें वह कहती है, "दोस्तों, वे मेरी एक पुरानी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं. यह एक पुरानी तस्वीर है, ठीक है? मैं लगभग 18 या 20 साल की थी. मुझे नहीं पता कि यह चुनाव है या वोटिंग से जुड़ा कुछ... और वह भी भारत में. आह! वे लोगों को ठगने के लिए मुझे भारतीय के रूप में चित्रित कर रहे हैं, दोस्तों.. क्या पागलपन है."

