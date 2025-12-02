विज्ञापन
बेचारे कुत्ते ने क्या किया... संसद में कुत्ता लाए जाने पर हुए विवाद पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया

  • रेणुका चौधरी ने संसद परिसर में आवारा कुत्ते को लेकर विवादित कदम उठाया था, जिससे सत्ताधारी दल ने आपत्ति जताई.
  • राहुल गांधी ने कहा कि पालतू जानवरों को संसद परिसर के अंदर आने की अनुमति दी जानी चाहिए, बाहर जाने की नहीं.
  • भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी की तुलना कांग्रेस और विपक्षी नेताओं से करते हुए आलोचना की है.
नई दिल्ली:

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी द्वारा संसद परिसर में आवारा कुत्ते को लाने पर उठे विवाद के बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पालतू जानवरों को बाहर नहीं, बल्कि अंदर आने की अनुमति होनी चाहिए. पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में राहुल ने कहा, “मेरा मानना है कि आज का मुख्य मुद्दा कुत्ता है. बेचारे कुत्ते ने क्या किया है? उसे आने की इजाजत क्यों नहीं है?”

राहुल गांधी ने संसद भवन की ओर इशारा करते हुए कहा कि पालतू जानवरों को यहां आने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, “मुझे लगता है कि इन दिनों भारत इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहा है.”

इस विवाद पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, “राहुल गांधी अपने ही कांग्रेसियों और विपक्षी नेताओं की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं. परिवारवादी लोकतंत्र के मंदिर के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं.”

सोमवार को रेणुका चौधरी ने बचाए गए कुत्ते को अपनी कार में संसद परिसर तक लाया था, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. चौधरी ने सोशल मीडिया पर अपने पालतू जानवरों के साथ बिताए पलों का वीडियो साझा करते हुए लिखा, “कुछ पल बिना कुछ कहे आपको ठीक कर देते हैं. हर चेहरा प्यार, बचाव और विश्वास की कहानी कहता है. उनके साथ जीवन अधिक कोमल और दयालु लगता है.”

संसद परिसर में कुत्ता लाने पर सवाल पूछने से भड़कीं रेणुका ने कहा कि हम किसी गूंगे जानवर की हम देखभाल करते हैं तो वो चर्चा बन गई और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? मैंने कहां जाऊंगी मैं संसद में हूं, मैंने कुत्ते को घर भिजवा दिया. बोली इसको रखो घर पर. रेणुका ने कहा कि उनके पास ऐसे ही बहुत सारे कुत्ते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे सड़क पर जो कुत्ते हैं बहुत सारे हैं. चाहिए तो 10-20 पेश करूं.

