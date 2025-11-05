हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी... बिहार में वोटिंग से पहले राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर घमासान

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर BJP और भारत निर्वाचन आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने इसे “वोट चोरी” का मामला बताते हुए दावा किया कि BJP ने चुनावी प्रक्रिया को धोखाधड़ी से प्रभावित किया, जिसमें ECI की मिलीभगत थी. राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चुराए गए, जिससे कांग्रेस की जीत को BJP की जीत में बदल दिया गया. बिहार में पहले चरण के लिए होने वाले मतदान से एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है. इस पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा है.

हरियाणा चुनावः राहुल के बड़े आरोप

कांग्रेस नेता ने “H फाइल्स” (Haryana Files) नाम से दस्तावेज पेश किए, जिसमें 5.21 लाख डुप्लिकेट वोटर, 93,174 अमान्य वोटर और 19.26 लाख बल्क वोटर का जिक्र किया. कांग्रेस नेता ने हर 8वें वोट को फर्जी बताया. एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की स्पष्ट जीत के बावजूद BJP के पास “व्यवस्था” थी, जो वोट काउंटिंग में हेरफेर करती है. उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सवाल उठाया कि वे चुनाव से पहले इतने आश्वस्त क्यों थे? यह धांधली हरियाणा तक सीमित नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, झारखंड और दूसरे राज्यों में भी हो रही है. उन्होंने इसे “जनता की आवाज चुराने” की साजिश बताया, जो जेन Z की भविष्य को नष्ट कर रही है.

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप

ECI पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का आरोप. ECI ने डुप्लिकेट वोटरों को हटाने की बजाय उन्हें बनाए रखा, जिससे फर्जी वोटिंग संभव हुई. अधिकारियों पर CCTV फुटेज मिटाने और जांच से बचने का इल्जाम. ब्राजीलियन मॉडल की फोटो वाले फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स का उदाहरण दिया, जो ECI की लापरवाही को दिखाता है. ECI “चुनाव का चौकीदार” होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में “वोट चोरों” की रक्षा करता है. फर्जी वोटर हटाने से निष्पक्ष चुनाव हो जाते, लेकिन ECI ने ऐसा नहीं किया. राहुल गांधी ने इसे “हाइड्रोजन बम” जैसा विस्फोटक खुलासा बताया और ECI से जवाब मांगा. उन्होंने कहा, “यह लोकतंत्र पर हमला है, और हम चुप नहीं रहेंगे.”

राहुल की PC के बाद BJP ने किया पटलवार

इधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के प्रेस कांफ्रेंस के तुरंत बाद प्रेस कांफ्रेंस किया , बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए. राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में “वोट चोरी” के आरोपों का जवाब देते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए. रिजिजू ने राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को “राजनीतिक नाटक” और “फर्जी प्रचार” बताया, जो बिहार चुनावों से ध्यान भटकाने की कोशिश है.

रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी की हार को छिपाने के लिए हरियाणा का मुद्दा उछाल रहे हैं. “राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की क्योंकि बिहार में कल वोटिंग है, लेकिन वे हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं. इससे साफ है कि कांग्रेस के पास बिहार में कुछ बचा ही नहीं है.”

उन्होंने कांग्रेस की हरियाणा हार को आंतरिक कलह का नतीजा बताया, जहां राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने खुद स्वीकार किया कि ग्रासरूट स्तर पर समन्वय की कमी थी.

राहुल पर निर्वाचन आयोग को गाली देने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप. “जब उनकी अपनी नेता हार का कारण खुद को बताते हैं, तब राहुल कहते हैं कि वोट चुराए गए. कौन विश्वास करेगा? वे बार-बार हारने के बाद भी सबक नहीं सीखते.” रिजिजू ने कहा कि राहुल की “H फाइल्स” फर्जी हैं और ये आरोप ECI जैसे संस्थानों का अपमान हैं.

राहुल पर विदेशी यात्राओं से जानकारी इकट्ठा कर भारत में गलत प्रचार फैलाने का इल्जाम. “राहुल गांधी विदेश यात्राओं से जानकारी जुटाते हैं और उसे भारत पर लागू करने की कोशिश करते हैं.”

उन्होंने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो वाले वोटर आईडी के दावे को “राजनीतिक रूप से प्रेरित ड्रामा” कहा. इसके अलावा, राहुल पर जेन Z को भड़काने और एंटी-इंडिया फोर्सेस के साथ साजिश रचने का भी आरोप लगाया.

“राहुल गांधी एंटी-इंडिया ताकतों के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे. भारत का युवा समझदार है और पीएम मोदी के साथ खड़ा है.”

राहुल के “हाइड्रोजन बम” वाले बयान पर तंज कसते हुए रिजिजू ने कहा कि “राहुल कहते हैं कि एटम बम फटने वाला है, लेकिन उनका बम कभी फटता क्यों नहीं? वे किसी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते.”

रिजिजू ने कहा कि राहुल चुनाव के दौरान भाग जाते हैं, हार के बाद लौटते हैं और सबको दोष देते हैं. उन्होंने कांग्रेस सांसदों का जिक्र किया कि राहुल के बोलने पर उनकी अपनी पार्टी के सांसद असहज हो जाते हैं.

राहुल द्वारा विदेशी महिला ब्राजीलियन मॉडल का नाम लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि“उन्होंने एक विदेशी महिला का नाम लिया, जो पूरी तरह फर्जी है.”

रिजिजू ने इसे ग़लत बताया. रिजिजू ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस तभी जीत सकती है जब राहुल इसका नेतृत्व छोड़ें, क्योंकि कई कांग्रेस नेता निजी तौर पर निराश हैं.

वोट चोरी पर कांग्रेस और बीजेपी में जंग जारी

आज राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, इस बार हरियाणा का उदाहरण दिया गया और लाखों वोट चोरी करने और सबूत मिटाने का आरोप बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया पर राहुल गांधी ने लगाया , ये तब हुआ जब कल यानी कि 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव होगा.



इसके जवाब में तुरंत BJP के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि उनके पास कोई गंभीर मुद्दा नहीं है इसलिए बार-बार ऐसे ग़ैर गंभीर मुद्दों को उठाते हैं और अब ख़ुद राहुल गांधी को उनके ही पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते तो देश क्या लेगा? कुल मिलाकर वोट चोरी के मामले पर दोनो BJP और कांग्रेस के बीच जंग जारी है.

