'रउरा सबके छठ के बधाई...' राहुल गांधी का भोजपुरी अंदाज़, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए छठ पर्व के बाद 29 अक्टूबर को बिहार पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने दिल्ली से भोजपुरी में छठ की शुभकामनाएं देकर बिहारी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर की है. राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया जिसकी शुरुआज में वो भोजपुरी में कहते हैं- "हमार बिहार के भाई-बहन... रउरा के छठ के हार्दिक बधाई.. रउरा सबके मिलके बिहार के अस्मिता वापस लाबे के बा, बिहार फिर से देश के नम्बर एक पहुंचावे के बा..."

राहुल गांधी ने दो दिन पहले दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बिहार के कुछ युवाओं के साथ मुलाक़ात की और उनके साथ छठ पर चर्चा की. राहुल ने युवाओं से छठ की अहमियत के बारे में पूछा. फिलहाल इस बातचीत का ट्रेलर जारी किया गया है. आने वाले दिनों में पूरा वीडियो सामने आएगा. जाहिर है इस कवायद के पीछे बिहार चुनाव है.

राहुल गांधी 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ मुजफ्फरपुर जिले की सकरा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार और फिर दरभंगा में आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे. अगले दिन 30 अक्टूबर को राहुल गांधी दरभंगा की बेनीपुर सीट और शेखपुरा की बरबीघा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे. पहले चरण की सीटों पर प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले दो नवंबर को राहुल गांधी एक बार फिर बिहार पहुंच कर नालंदा जिले की हरनौत सीट और खगड़िया में सभाओं को संबोधित करेंगे.

पहले चरण के चुनाव प्रचार के दौरान तीन दिनों में राहुल गांधी की छह सभाएं होंगी जिस दौरान वो कांग्रेस की तेरह सीटों को साधने की कोशिश करेंगे. दूसरे चरण में भी राहुल गांधी पाँच-छह सभाएं कर सकते हैं.

