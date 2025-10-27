छठ के बाद तेजस्वी संग संयुक्त रैली से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे राहुल गांधी, प्रियंका भी आएंगी नजर

छठ पर्व के फौरन बाद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरेगा. राहुल गांधी 29 अक्टूबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे. सूत्रों के मुताबिक बुधवार को मुजफ्फरपुर की सकरा सीट पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की संयुक्त सभा होगी. मंगलवार को इंडिया गठबंधन का घोषणापत्र जारी किया जाएगा. राहुल गांधी करीब एक महीने बाद बिहार का रूख करेंगे.

वोटर अधिकार यात्रा में भी पहुंचे थे राहुल

24 सितंबर को पटना में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने अति पिछड़ा समुदाय के लिए इंडिया गठबंधन के घोषणापत्र को जारी किया था. इससे पहले राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के ख़िलाफ़ 17 अगस्त से 1 सितंबर तक तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी. महीने भर से बिहार से राहुल गांधी की दूरी को लेकर सवाल उठ रहे थे.

30 अक्टूबर को भी राहुल गांधी की 2 सभाएं

बहरहाल पहले दिन सकरा में कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दरभंगा की एक सीट पर आरजेडी उम्मीदवार के लिए सभा करेंगे. 30 अक्टूबर को भी राहुल गांधी बिहार में दो सभाएं करेंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे 31 अक्टूबर को गोपालगंज से प्रचार की शुरुआत करेंगे. वहीं प्रियंका गांधी 1 नवंबर से बिहार के चुनाव प्रचार में उतरेंगी.

प्रियंका गांधी भी आएंगी नजर

सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार के बचे हुए 10 दिनों में रोजाना ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी एक का बिहार में चुनावी कार्यक्रम होता रहेगा. दोनों नेताओं की करीब बीस सभाएं होंगी. कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में इन दोनों नेताओं के अलावा सबसे ज्यादा डिमांड राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की है. इमरान बिहार में कैंप कर चुके हैं और उनकी ताबड़तोड़ सभाएं शुरू हो चुकी हैं.