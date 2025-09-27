विज्ञापन
10 दिन में 4 देशों का दौरा... विदेश यात्रा पर रवाना हुए राहुल गांधी, जानें क्या है कार्यक्रम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को 10 दिनों की विदेश यात्रा पर रवाना हुए. वो अगले 10 दिनों में चार देशों की यात्रा करेंगे. जिसमें वो विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ-साथ कारोबारी जगत के लोगों से भी मिलेंगे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी.
  • लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के 4 देशों की 10 दिन की यात्रा पर गए हैं.
  • राहुल गांधी ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और चिली के प्रमुख नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से मुलाकात करेंगे.
  • यात्रा के दौरान वह विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत कर वैश्विक नेताओं की अगली पीढ़ी से संवाद स्थापित करेंगे.
नई दिल्ली:

Rahul Gandhi Foreign Trip: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के चार देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं, जहां उनका प्रमुख नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से मुलकात एवं संवाद का कार्यक्रम है. राहुल गांधी 10 दिनों की विदेश यात्रा पर गए हैं और इस दौरान वह ब्राजील, कोलंबिया, पेरू एवं चिली का दौरा करेंगे. कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर रवाना हुए हैं. उनका चार देशों के नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलने का कार्यक्रम है.''

विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत भी करेंगे राहुल

कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ब्राज़ील, कोलंबिया और अन्य जगहों का दौरा करेंगे, जहां उनके विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करने की उम्मीद है. पार्टी ने कहा कि वह कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें करेंगे और लोकतांत्रिक एवं रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे.

व्यापार जगत के लोगों से भी करेंगे मुलाकात

पार्टी ने यह भी कहा कि अमेरिकी शुल्क के मद्देनजर भारतीय व्यापार और साझेदारी में विविधता लाने के अपने प्रयासों के तहत, राहुल गांधी व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर अवसरों की तलाश करेंगे. वह ब्राजील, कोलंबिया और अन्य जगहों के विश्वविद्यालयों के छात्रों से बातचीत करेंगे और वैश्विक नेताओं की अगली पीढ़ी के साथ संवाद स्थापित करेंगे.

कांग्रेस ने कहा- राहुल गांधी की इस यात्रा का ऐतिहासिक महत्व

कांग्रेस ने कहा कि यह महत्वपूर्ण यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है. कांग्रेस ने कहा कि भारत और दक्षिण अमेरिका ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ‘ग्लोबल साउथ' में एकजुटता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से लंबे समय से अपने संबंध साझा किए हैं.

मुख्य विपक्षी दल के अनुसार, राहुल गांधी का यह अभियान इस परंपरा को जारी रखते हुए व्यापार, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान में सहयोग के नए रास्ते खोल रहा है.

पार्टी ने यह भी कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को आकार देने और भारत की वैश्विक उपस्थिति को आगे बढ़ाने में भारत के लोकतांत्रिक विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है.

