आज थरूर ने राहुल गांधी को सुना दिए सारे गिले शिकवे, अरसे से टलती बैठक की हैप्पी एंडिग-Inside story

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की आख़िरकार कांग्रेस आलाकमान से मुलाक़ात हो गई जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रहे थे. शशि थरूर के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने करीब दो घंटे तक बातचीत की. बैठक को सकारात्मक बताते हुए थरूर ने कहा कि सब कुछ ठीक है और हम सब की सोच एक है. केरल में सीएम उम्मीदवार बनने की इच्छा का भी उन्होंने खंडन किया .

गुरुवार दोपहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित दफ्तर में राहुल गांधी, खरगे और थरूर के बीच करीब दो घंटे तक चर्चा हुई. कमरे में केवल यही तीन नेता मौजूद थे. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद नहीं रहे. हालाँकि सूत्रों के मुताबिक़ वेणुगोपाल ने ही कांग्रेस आलाकमान के साथ थरूर की मुलाक़ात में मुख्य भूमिका निभाई.

सूत्रों के मुताबिक़ बैठक में शशि थरूर और राहुल गांधी ने अपने गिले शिकवे दूर किए. दरअसल थरूर की शिकायत थी कि केरल से लेकर दिल्ली तक पार्टी में उन्हें अहमियत नहीं दी जाती. वहीं कांग्रेस आलाकमान थरूर के बयानों से असहज महसूस कर रहा था. बीते कुछ समय से थरूर पार्टी की अहम बैठकों से भी ग़ैरहाज़िर चल रहे थे. इन सब के बीच 19 जनवरी को राहुल गांधी ने कोच्चि की एक सभा में थरूर का नाम नहीं लिया जिससे वो आहत थे.

बहरहाल सूत्रों के मुताबिक़ इन सभी मुद्दों पर थरूर की राहुल गांधी और खरगे से खुलकर बात हुई. मुख्य रूप से राहुल गांधी और थरूर में ही बातचीत हुई. खरगे एक किस्म से मध्यस्थ की भूमिका में थे. राहुल गांधी ने थरूर को पार्टी के लिए अहम माना और उन्हें केरल विधानसभा चुनाव में पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम करने को कहा.

बैठक से निकले थरूर ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं. सब कुछ ठीक है. सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर थरूर ने कहा कि इसका सवाल ही नहीं उठता. मैं सीएम उम्मीदवार नहीं हूँ . मैं तिरुवनंतपुरम से सांसद हूँ और संसद में वहाँ के लोगों के हितों की रक्षा करना मेरी ज़िम्मेदारी है.

यह भी पढ़ें: बगावत या कुछ और... कांग्रेस की बैठक में फिर नहीं पहुंचे शशि थरूर, सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई थी मीटिंग

यह भी पढ़ें: कभी नहीं लांघी कांग्रेस की रेखा... शशि थरूर फिर बोले- ऑपरेशन सिंदूर के अपने रुख पर अब भी कायम