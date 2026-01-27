बगावत या कुछ और... कांग्रेस की बैठक में फिर नहीं पहुंचे शशि थरूर, सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई थी मीटिंग

कांग्रेस और शशि थरूर के बीच के संबंध अब कैसे हैं उसकी एक बानगी मंगलवार को उस वक्त भी देखने को मिली जब थरूर एक बार फिर कांग्रेस की बैठक में नहीं पहुंचे. जबकि उनके अलावा इस बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, मनीष तिवारी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता पहुंचे थे. बीते कुछ महीनों में ये कोई पहला मौका नहीं है जब शशि थरूर ने कांग्रेस की बैठकों से दूरी बनाई हो. इससे पहले भी शशि थरूर 23 जनवरी को हुई पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे. ये बैठक केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी.

खास बात ये है कि शशि थरूर अक्सर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से अलग नजर आते रहे हैं. हाल ही में उन्होंने 21 जनवरी 2026 को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर (पूर्व बीजेपी सांसद) की खुलकर तारीफ की. उन्होंने गंभीर के लिए कहा, 'प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम करने वाला व्यक्ति…लाखों आलोचनाओं के बावजूद शांत और निडर नेतृत्व.' कांग्रेस के भीतर इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा गया.

पिछले साल दिसंबर में भी कांग्रेस की बैठक में सांसद शशि थरूर काफी देरी से पहुंचे थे. इससे पहले भी कई बैठकों से तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर दूर ही रहे थे. हर बार किसी न किसी कारण से वे बैठकों में शामिल नहीं हो रहे थे. यही नहीं, हाल के दिनों में वो विपक्ष की सरकार के कामकाज की तारीफ भी कर चुके थे. कहा जा रहा था कि थरूर पार्टी से नाराज है. लेकिन आज कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में शामिल होने थरूर पहुंचे हैं.

पिछली कई बैठकों से रहे थे दूर

खास बात ये है कि थरूर ने कांग्रेस की पिछली दो बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था. संसद की शीतकालीन सत्र की रणनीति की बैठक में भी थरूर शामिल नहीं हुए थे. इसके अलावा 18 नवंबर को पार्टी की हुई एक और अहम बैठक में थरूर हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे. इसके अलावा संसद सत्र के दौरान ही राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई थी जिसमें से थरूर गायब रहे थे.