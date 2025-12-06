विज्ञापन
'थोड़ा डर गया मैं...' गर्मजोशी से मिले राहुल गांधी और किरेन रिजिजू, लगे ठहाके, देखें वीडियो

राहुल गांधी और किरेन रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें दोनों नेता हंसी-मजाक करते और हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में रिजिजू मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'थोड़ा डर गया मैं…'. इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और उदित राज भी मौजूद थे.

Screengrab/ANI
  • राहुल गांधी और किरेन रिजिजू का हंसी-मजाक करते हुए एक वीडियो सामने आया है.
  • यह मुलाकात डॉ. बी. आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संसद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के दौरान हुई थी.
  • राहुल गांधी ने अंबेडकर को आदर्श पुरुष बताते हुए संविधान की सुरक्षा पर जोर दिया और उसकी महत्ता बताई.
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों नेता हंसी-मजाक करते और हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में रिजिजू मजाकिया अंदाज में कहते हैं, 'थोड़ा डर गया मैं…'. इस दौरान राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और उदित राज भी मौजूद थे.

यह मुलाकात उस समय हुई जब दोनों नेता संसद में डॉ. बी. आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. श्रद्धांजलि के बाद राहुल गांधी ने कहा, 'अंबेडकर जी एक आदर्श पुरुष हैं. उन्होंने हमें संविधान दिया. हर भारतीय का संविधान खतरे में है, हम इसकी रक्षा करते हैं.'

देशभर में दी जा रही अंबेडकर को श्रद्धांजलि

बता दें कि आज देशभर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है. अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रचना कर देश को लोकतंत्र की मजबूत नींव दी. वह सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के प्रबल समर्थक थे.

अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, खासकर जब हम संविधान की मूल भावना- समान अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने की बात करते हैं. उनकी विरासत हमें यह याद दिलाती है कि भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों में है.

