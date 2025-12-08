विज्ञापन
खेती-किसानी के लिए खुशखबरी: रबी सीजन में बुआई का ग्राफ चढ़ा, गेहूं बना किसानों की पहली पसंद

कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 28 नवम्बर, 2025 तक दलहन की बुवाई में 1.95 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 28 नवम्बर, 2024 तक 85.06 लाख हेक्टेयर था जो 28 नवम्बर, 2025 को बढ़कर 87.01 लाख हेक्टेयर हो गया.

नई दिल्ली:

देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में इस साल नवम्बर के अंत तक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. कृषि मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई पर जारी ताज़ा आंकड़ों में ये अहम जानकारी सामने आयी है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "Progress of area coverage under Rabi crops" रिपोर्ट के मुताबिक 28 नवम्बर, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 35.33 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 28 नवम्बर, 2024 को 357.73 लाख हेक्टेयर था जो इस साल 28 नवम्बर तक बढ़कर 393.07 लाख हेक्टेयर हो गया. रबी सीजन 2025 के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं की बुआई में दर्ज़ किया गया है. कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 28 नवम्बर, 2025 तक गेहूं की बुवाई में 27.11 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गयी है.

गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 28 नवम्बर, 2024 को 160.26 लाख हेक्टेयर था जो 28 नवम्बर, 2025 तक बढ़कर 187.37 लाख हेक्टेयर हो गया. सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर दिख रहा है.

कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 28 नवम्बर, 2025 तक दलहन की बुवाई में 1.95 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 28 नवम्बर, 2024 तक 85.06 लाख हेक्टेयर था जो 28 नवम्बर, 2025 को बढ़कर 87.01 लाख हेक्टेयर हो गया.

तिलहन की फसलों की बुआई में भी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 28 नवम्बर, 2024 को 77.38 लाख हेक्टेयर था जो 28  नवम्बर, 2025 को बढ़कर 80.53 लाख हेक्टेयर हो गया. यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 28 नवम्बर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र 3.14 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है.

