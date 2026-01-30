लोकसभा में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय पर अहम फोकस रहने की उम्मीद है. इससे ठीक पहले रबी सीजन पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कृषि मंत्रालय ने कहा है कि देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में 23 जनवरी, 2026 तक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज़ की गई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के रबी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल कवरेज की प्रगति (Progress of area coverage under Rabi crops) रिपोर्ट के मुताबिक, 23 जनवरी, 2026 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 18.24 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है.

गेहूं की बुवाई में 6.13 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी

रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 23 जनवरी, 2025 को 642.24 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 23 जनवरी तक बढ़कर 660.48 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया. रबी सीजन 2025-26 के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं की बुआई में दर्ज़ किया गया है. कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 23 जनवरी, 2026 तक गेहूं की बुवाई में 6.13 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई है.

MSP में बढ़ोतरी का असर

गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 23 जनवरी, 2025 को 328.04 लाख हेक्टेयर था, लेकिन इस सीजन में 23 जनवरी, 2026 तक बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया! सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर दिख रहा है.

दलहन की बुवाई में 3.61 लाख हेक्टेयर की वृद्धि

कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 23 जनवरी, 2026 तक दलहन की बुवाई में 3.61 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 23 जनवरी, 2025 तक 133.94 लाख हेक्टेयर था जो 23 जनवरी, 2026 को बढ़कर 137.55 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया. तिलहन की फसलों की बुआई में भी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 23 जनवरी, 2025 को 93.58 लाख हेक्टेयर था, जो 23 जनवरी, 2026 तक बढ़कर 97.03 लाख हेक्टेयर हो गया! यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 23 जनवरी तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र देश में 3.45 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है.

