अहम रबी फसलों की बुआई 16.4 लाख हेक्टेयर बढ़ी, गेहूं की बुआई में सबसे ज़्यादा 6.13 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी!

साल 2026 के शुरुआत में कृषि मंत्रालय से अच्छी खबर आयी है. देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में इस साल जनवरी के पहले हफ्ते तक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज़ की गई है. कृषि मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई पर जारी ताज़ा आंकड़ों में ये अहम जानकारी सामने आई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "Progress of area coverage under Rabi crops" रिपोर्ट के मुताबिक- 02 जनवरी, 2026 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 16.40 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है. कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 02 जनवरी, 2025 को 617.74 लाख हेक्टेयर था, जो इस साल 02 जनवरी तक बढ़कर 634.14 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया. रबी सीजन 2025-26 के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं की बुआई में दर्ज़ किया गया है.

कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक- 02 जनवरी, 2026 तक गेहूं की बुवाई में 6.13 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गई है. गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 02 जनवरी, 2025 को 328.04 लाख हेक्टेयर था, लेकिन इस सीजन में 02 जनवरी, 2026 तक बढ़कर 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया. सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर दिख रहा है.

कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक- 02 जनवरी, 2026 तक दलहन की बुवाई में 3.44 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 02 जनवरी, 2025 तक 130.87 लाख हेक्टेयर था जो 02 जनवरी, 2026 को बढ़कर 134.30 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया. तिलहन की फसलों की बुआई में भी बढ़ोतरी दर्ज़ की गई है.

तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 02 जनवरी, 2025 को 93.27 लाख हेक्टेयर था, जो 02 जनवरी, 2026 तक बढ़कर 96.30 लाख हेक्टेयर हो गया! यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल 02 जनवरी तक तिलहन फसलों का कुल बुआई क्षेत्र देश में 3.04 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया.