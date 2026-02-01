मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा... गिरफ्तारी के बाद मीडिया से क्या बोले पप्पू यादव

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पटना पुलिस ने देर रात 12 बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उनके पटना वाले मंदिर स्थित आवास पर पहुंची थी. इस दौरान पुलिस और सांसद के समर्थकों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई. पुलिस जब. गिरफ्तारी के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा. सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य की नीतीश कुमार सरकार की आलोचना करने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

पटना पुलिस निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को चिकित्सा जांच के लिए आईजीआईएमएस अस्पताल ले गई. पटना एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि चिकित्सा जांच की एक प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जा रहा है. वह (पप्पू यादव) फिलहाल पुलिस हिरासत में है.

#WATCH | Patna, Bihar | Independent MP Pappu Yadav says, "... I am not well... I don't know what will happen with me..."

शहर के मन्दिरी इलाके में पूर्णिया से सांसद यादव के आवास पर उस समय नाटकीय स्थिति पैदा हो गई जब उन्होंने पुलिस टीम से ‘वापस जाने' को कहा और आश्वासन दिया कि वह शनिवार को अदालत में पेश होंगे. उन्होंने कहा कि मैं संसद सत्र में भाग लेकर लौटा हूं. मुझे अदालत के समन की जानकारी है और मैं कल पेश होऊंगा. लेकिन कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए हैं और वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं.

#WATCH | Bihar | Patna SP City Bhanu Pratap Singh says, "Pappu Yadav has been arrested in connection with a 1995 case registered under IPC Sections 468, 506 and 120B and the court had issued an order regarding this... His medical supplies have been provided, and his caretaker has…

पप्पू यादव ने दावा किया कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं, खासकर हाल में एक नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले को लेकर, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई है.

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने ‘पीटीआई-भाषा' से कहा, “सांसद/विधायक अदालत ने 1995 के एक मामले में यादव के पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया था. इसलिए हमने एक टीम भेजी थी ताकि उन्हें अदालत में पेश किया जा सके.''