पुरी के होटल में फंदे से लटके मिले बंगाल के पुरुष और महिला पर्यटक के शव, दुर्गंध आने पर बुलाई गई पुलिस

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल स्थित पुलिस को सूचित कर दिया गया है और पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से संपर्क किया जा रहा है.

  • पुरी के चक्र तीर्थ रोड स्थित होटल ताज के कमरे में पश्चिम बंगाल के दो पर्यटक फंदे से लटके पाए गए हैं
  • मृतकों में एक महिला शामिल है और पुलिस ने अभी तक सुसाइड की पुष्टि नहीं की है
  • होटल प्रबंधक ने तेज दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर देखा
पुरी के एक होटल में दो टूरिस्ट की मौत का मामला सामने आया है. दरअसल होटल के कमरे में पश्चिम बंगाल के दो पर्यटक फंदे से लटके पाए गए हैं. पुरी मरीन पुलिस ने मामला सामने आने के बाद जांच शुरू कर दी है. मृत पर्यटकों में एक महिला शामिल है. हालांकि पुलिस की तरफ से सुसाइड की जानकारी नहीं दी गई है. मामले की जांच के बाद ही कुछ जानकारी दी जाएगी.

तेज दुर्गंध आने के बाद बुलाई पुलिस

मामला चक्र तीर्थ रोड स्थित होटल ताज का है. यहां जब एक कमरे से तेज दुर्गंध आई तब होटल प्रबंधक ने मरीन पुलिस स्टेशन को सूचित किया. दरवाजा अंदर से बंद था इसलिए अधिकारियों ने उसे तोड़ दिया. अंदर का नजारा देख हर कोई हैरान रह गया. एक पुरुष और एक महिला के शव फंदे से लटके हुए मिले. होटल वालों ने बताया कि दोनों ने 9 अगस्त, 2025 को होटल में चेक-इन किया था.

सीसीटीवी फुटेज की हो रही है जांच

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल स्थित पुलिस को सूचित कर दिया गया है और पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से संपर्क किया जा रहा है. पोस्टमार्टम जल्द कराया जाएगा. जांच के दौरान होटल के सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल की जा रही है.

होटल प्रबंधक ने दी जानकारी

होटल प्रबंधक ने कहा है कि 9 अगस्त के दिन दोनों होटल में आए थे. तब सब कुछ ठीक लग रहा था. इसके बाद जब कमरे से तेज बदबू आई तो किसी अनहोनी का शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई. 

