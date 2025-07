ओडिशा: पुरी में 15 साल की लड़की को दिनदहाड़े जिंदा जलाया, भुवनेश्वर AIIMS में भर्ती

ओडिशा के पुरी जिले में शनिवार को बदमाशों ने एक 15 साल की लड़की को आग लगा दी. पीड़िता को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है. राज्य की उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने एक पोस्ट कर घटना की पुष्टि. साथ ही कहा, "मैं यह खबर सुनकर दुखी और स्तब्ध हूं कि पुरी ज़िले के बलंगा में कुछ बदमाशों ने सड़क पर एक 15 वर्षीय लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी."

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "लड़की को तुरंत एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया है और उसके इलाज की सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करेगी. पुलिस प्रशासन को दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं."

Deeply anguished to know that a young girl was set on fire in Balanga area of Puri District. This attempt to kill her happened in broad daylight. I strongly condemn this horrible act.



It has happened just within a week of the terrible incident of a young girl setting herself…