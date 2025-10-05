बेटी के हाथ बांधे और नहर में दे दिया धक्का... अफेयर के शक में पिता की हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी

पंजाब के फिरोजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने अपनी बेटी के नाजायज संबंध होने के शक में उसके हाथ बांधकर नहर में फेंक दिया. इतना ही नहीं इसका वीडियो भी बनाया. घटना का वीडियो सामने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इस खौफनाक घटना का खुलासा उस वक्त हुआ, जब आरोपी पिता सुरजीत सिंह के एक रिश्तेदार ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें आरोपी लड़की के हाथ बांधकर उससे बात करते और फिर नहर में धक्का देते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में आरोपी बेटी से कहता है कि हमारे प्यार में क्या कमी रह गई. साथ में मौजूद लड़की की मां उससे पूछती है कि ये काम क्यों किया? इसी बीच पिता कहता है- चल उधर चल, उधर चल... फिर उसे नहर में धक्का दे देता है. इसके बाद महिला चीखने-चिल्लाने लगती है.

आरोपी पिता को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. पुलिस की हिरासत में जब सुरजीत सिंह से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उसने अपने अपराध को सही ठहराने की कोशिश की. उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी को समझाया था, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद मुझे यह कदम उठाना पड़ा.

फिरोजपुर के एसएसपी भूपिंदर सिंह सिद्धू ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी सुरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस इस मामले में यह पता लगाने कोशिश कर रही है कि क्या इस अपराध में कोई और भी शामिल था या नहीं.

