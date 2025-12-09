1.5 करोड़ की लॉटरी लगते ही खुली मजदूर नसीब कौर की किस्मत, जानें खुशी से ज्यादा किस बात का डर?

पंजाब के फरीदकोट के सैदे गांव में आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक खेतिहर मजदूर परिवार की किस्मत लॉटरी निकलते ही अचानक से बदल गई. दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने वाले राम सिंह और उनकी पत्नी नसीब कौर ने पंजाब राज्य लॉटरी का 1.5 करोड़ का फर्स्ट पुरस्कार जीता तो उनके नसीब ही खुल गए. नसीब कौर पहले तंगहाली से परेशान थीं, अब ज्यादा पैसा होने से वह डरी हुई हैं. जबरन वसूली का ऐसा डर कि नसीब कौर घर में ताला लगाकर किसी अज्ञात जगह चली गईं. परिवार ने अपने फोन तक बंद कर लिए थे. लेकिन पुलिस ने उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया.

नसीब कौर को लूट और फिरौती का डर

एक तरफ डेढ़ करोड़ की लॉटरी निकलने की खुशी है, तो दूसरी तरफ बदमाशों का डर उनको सता रहा है. नसीब कौर और राम सिंह को यह डर है कि कहीं कोई उनको फिरौती के लिए फोन न कर दे या पैसा लूट न ले जाए. पुलिस को जब ये बात पता चली तो उसने उनके के घर जाकर उनका साथ देने का भरोसा दिलाया.

1.5 करोड़ की लॉटरी निकलने से चमकी किस्मत

बता दें कि गांव सैदे में राम सिंह नाम के दिहाड़ी मज़दूर ने 200 रुपये का लॉटरी टिकट खरीदा था. इसी टिकट पर पहला इनाम डेढ़ करोड़ रुपये निकला. पूरा इलाके में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है. एक तरफ लॉटरी लगने से पूरा परिवार बेहद खुश है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह डर भी सताता है कि कहीं कोई उन्हें मिलने वाली रकम न लूट ले या कोई बदमाश या गैंगस्टर फिरौती के लिए फोन न कर दे.

पुलिस ने दिया सुरक्षा का भरोसा

इसी चिंता को देखते हुए आज थाना सादक के एसएचओ नवदीप भट्टी खुद परिवार से मिलने उनके गांव पहुंचे. उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी तरह के डर या चिंता की ज़रूरत नहीं है, पुलिस हर समय उनके साथ है. मामले में डीएसपी तर्लोचन सिंह ने बताया कि परिवार ने आशंका जताई थी कि पैसों के लालच में कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है या फिरौती के लिए कॉल कर सकता है. लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस हमेशा लोगों की सुरक्षा के लिए मौजूद है और उनके परिवार को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.